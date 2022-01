ACV vindt in Nijland opvolger Wormmeester

De Westerborker is bezig aan zijn zesde seizoen bij HHC, waar hij tot nu toe 48 competitieduels in de hoofdmacht speelde.

De eerste club van Ramon Nijland was vv Beilen in zijn geboorteplaats. "Ik was een jaar of 12 toen we naar Westerbork verhuisden. Daar werd ik lid van VKW." Eerst was Ramon Nijland veldspeler, maar dat duurde niet lang. In zijn eerste jaar als B-junior bleek het elftal geen doelman te hebben. "Ik stond al regelmatig op doel en vanaf dat moment was ik keeper."

Daarna ging het snel. Op zijn zeventiende stond Ramon Nijland al in het eerste elftal van VKW. Dat bleef niet onopgemerkt want in 2014 klopte WKE aan de deur. Daar was het echter al gauw over en uit door problemen bij de club. Ramon Nijland keerde terug naar VKW en promoveerde met zijn team naar de eerste klasse. In het seizoen 2016-2017 volgde de overstap naar zijn huidige club HHC.

Spijodic blijft

Nijland zal volgend seizoen concurrentie krijgen van Enver Spijodic, die dan aan zijn tweede seizoen bij de Asser club begint. Spijodic, die dit seizoen tweede doelman is, speelde in het verleden voor vv Emmen, PEC Zwolle en vv Hoogeveen.