Bas Dost matchwinner in jubileumduel

Bas Dost viert zijn treffer voor Club Brugge tegen Kortrijk in zijn 500e wedstrijd in clubverband (Rechten: ANP / Belga / Kurt Desplenter)

Een bijzonder avond voor Bas Dost, die weer helemaal 'on fire' is als spits van Club Brugge. De oud-speler van FC Emmen werd in zijn 500ste in het clubvoetbal matchwinner voor Club Brugge. Tien minuten na rust scoorde de lange aanvaller de enige en dus winnende treffer in het uitduel bij Kortrijk.

Het betekende voor Dost zijn elfde treffer van het seizoen en zijn 256e in die 500 wedstrijden als clubvoetballer.

Door de zege staat Club Brugge nu weer tweede in de Jupiler Pro League, een punt boven Royal Antwerp FC dat eerder vandaag met 0-1 won bij AA Gent. De ploeg van trainer Alfred Schreuder staat nog wel tien punten achter op de verrassende koploper Royale Union Saint-Gilloise, dat zondagmiddag met 1-0 won van Anderlecht in de derby van Brussel. Voor de play-offs van start gaan in België moeten alle clubs echter de helft van hun punten inleveren, dus de titelstrijd is zeker nog niet beslist.

Dost beleefde zeer succesvolle periodes in het buitenland bij VfL Wolfsburg en Sporting Portugal. Ook bij Club Brugge, waar hij sinds zijn komst in januari vorig jaar lang niet altijd zeker is van een basisplaats, scoort hij in de helft van zijn optredens. Na 500 duels in clubverband staat hij op 256 doelpunten, 55 assists, dertig gele kaarten en nul rode kaarten.

Naast zijn 500 wedstrijden in het clubvoetbal speelde Dost ook nog 18 interlands voor Oranje, maar bedankte in april 2018 als international nadat hij zich niet meer fijn voelde in de rol van pinchhitter.