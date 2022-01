Ingmar Berga stopt met schaatsen na aanhoudende klachten na valpartij

"Nu ik de beslissing heb genomen, ben ik opgelucht. Ik ben er over het algemeen wel rustig onder. Ik wil niet dat het een lange lijdensweg gaat worden", reageert Berga die op z'n negende begon met schaatsen. "De laatste maanden zijn wel zwaar geweest. Laatst zei iemand: 'ik mis die lach op gezicht'. Dan word je wel even wakker geschud en realiseer je in wat voor sleur je zit."

Hoofdpijn

Ondanks z'n klachten reed hij dit seizoen toch zes marathons. Maar na iedere serieuze inspanning kreeg hij hoofdpijn. "Je wil er toch zijn voor je ploeg. Toen ik bij Jumbo-Visma tekende vorig jaar, was het mijn bedoeling om nog zeker twee of drie jaar door te gaan. Maar dat gaat dus niet gebeuren", vertelt Berga.

Corona

In het geel-zwarte pak van z'n nieuwe werkgever had hij sowieso nog weinig geluk. "Ik had vorige zomer hard getraind omdat ik goed voor de dag wilde komen voor m'n nieuwe werkgever. En dan zit je op trainingskamp in Inzell en dan hoor je dat wij in verband met corona helemaal geen wedstrijden mogen rijden. Dat was toen ook al een flinke klap", herinnert Berga zich. Maar desondanks pakte hij de trainingen weer voortvarend op, totdat de val in april roet in het eten gooide.

"Soms als ik me even weer goed voel, heb ik ook zo m'n twijfels of ik wel moet stoppen. Maar m'n besluit staat vast. Ik heb geen zin om door te martelen om op 'een mooie manier afscheid te nemen. Dat is het me niet waard nu."

Palmares

Berga won twintig wedstrijden op kunstijs waaronder de Nederlandse titel in 2007 en 2012. "Ik was bij die eerste titel in 2007 pas 22 jaar. Jan Maarten Heideman won dat seizoen alles. En ik weet nog dat ik na afloop tegen grote mannen als Peter Baars en Peter de Vries zei: "Eindelijk!". Dat sloeg natuurlijk nergens op. Maar voor mij voelde dat toen wel zo. Bij de jeugd won ik veel, maar dan duurt het lang als je bij de senioren drie jaar op je eerste overwinning moet wachten", herinnert Berga zich.

"Die titel heeft voor de ommekeer in mijn carrière gezorgd. Je weet dan dat je kan winnen, dat heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Daarna heb ik er altijd in geloofd en ben ik bij een NK nooit meer slecht geweest."

Ook won de 37-jarige Hoogevener in 2016 het eindklassement om de KNSB-Cup op kunstijs. Verder wist hij tot twee keer toe de Open Nederlandse titel op het natuurijs van de Weissensee in Oostenrijk te veroveren. Dat gebeurde in 2014 en 2017.

"Als ik nu zo terugkijk realiseer ik me pas hoe lang ik geschaatst heb. Mijn ploeggenoot Bart Hoolwerf is net 24 jaar geworden. Hij was vroeger fan van mij. Ik ben gewoon dertien jaar ouder dan hij is en nu rijden we samen in één ploeg. Je vergeet gewoon dat je zelf ouder wordt", mijmert Berga.

Europees kampioen skeeleren

Buiten het marathonschaatsen was Berga ook een fervent skeeleraar. In die discipline won hij in 2010 in Italië de Europese titel op de marathon.

"Dat was ook heel bijzonder. Ik reed daar tegen mannen als Bart Swings die volgende week voor België op de Olympische Spelen is te bewonderen. Later ben ik nog wel een paar keer op trainingskamp geweest in Italië en dan fietste ik over die boulevard waar ik die Europese titel heb gewonnen. Dat was echt heel bijzonder."

'Het gevoel van winnen'

In 2019 volgde in Staphorst ook nog de Nederlandse titel skeeleren op de marathon. "Ja, daar moest ik lang op wachten. Maar het gevoel dat ik daar had, daar doe je het allemaal voor. Dat je vijf rondes voor het einde die druk voelt als je in een kopgroep zit en dat je het dan ook af kunt maken. Het gevoel van winnen, daar doe je het allemaal voor. Dat ga je niet snel in iets anders terugvinden."

Ingmar Berga werd in Staphorst in 2019 nationaal kampioen inline skaten (Rechten: RTV Drenthe)

En nu?

Bang voor het gevreesde zwarte gat is Berga overigens allerminst. Naast z'n schaatscarrière handelde hij al onder meer in exclusieve fiets- en schaatsschoenen van Italiaans design. Ook heeft hij de ambitie om in de toekomst ploegleider te worden.

"Ik heb geen idee of dat nu al kan. Daar wil ik graag rustig met de ploeg over in gesprek. Maar bij een ploeg is genoeg te doen en ik vind het mooi om bij de sport betrokken te blijven."

