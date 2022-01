Brandstofprijzen stijgen naar recordhoogte: 'Dit voelt niet goed'

Ewout Klok, pomphouder in Hoogeveen en voorzitter van de belangenorganisatie van tankstations maakt zich zorgen over de situatie. Volgens hem speelt niet alleen de onrust tussen Oekraïne en Rusland een rol, maar hebben de prijsstijgingen ook te maken met de koers de euro. Daarnaast kent Nederland accijnzen, wat de prijs nog eens opstuwt. Een liter benzine bestaat daardoor voor meer dan de helft uit belasting, schat Klok in.

Bij zijn tankstation liggen vanwege concurrentie de prijzen nog een stuk lager dan de adviesprijzen. Niet alleen met zijn collega-pomphouders, ook met buurland Duitland moet hij rekening houden. "We horen dat de benzineprijzen hoog zijn, maar in Drenthe zijn deze nog relatief laag. We geven al veel korting bij de pomp omdat de concurrentie groot is." Toch beseft Klok ook dat hij de prijzen niet zo laag kan laten zakken als bij de oosterburen. "Duitsland vindt autorijden blijkbaar veel belangrijker dan Nederland, terwijl wij wel een transportland zijn."

Afhankelijkheid van OPEC

Klok hoopt dat de OPEC - een organisatie van dertien exporterende olielanden - de kraan weer opendraait, zodat het aanbod groter wordt. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de prijs weer daalt. Ook denkt de Hoogeveense ondernemer dat politiek in actie zou kunnen komen. "In Den Haag zien ze ook dat het toerisme naar het buitenland voor tabak, alcohol en boodschappen zo'n vlucht neemt dat ze zich achter de oren zullen krabben. Er wordt gepraat over één Europa, maar er zijn nog zoveel verschillen in de prijzen; dat voelt gewoon niet goed."

De OPEC en bondgenoten komen deze week weer bijeen. Dan wordt een besluit genomen over de productie voor maart. Klok kan op zijn beurt niet inschatten of de prijzen aan de pomp de absolute top hebben bereikt. "We weten het niet."

