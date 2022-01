Boerin Annemiek Koekoek wint de Vrouw in de Media Award 2021 Drenthe

Volgens de 30.000 stemmers heeft Koekoek zich het best geprofileerd in de media in 2021. Zij is boerin en bekende Nederlander en laat mensen actief kennismaken met het boerenbestaan. Dankzij haar deelname aan Boer zoekt Vrouw en Expeditie Robinson heeft ze een groot bereik op social media. Volgens de stemmers weet ze als geen ander hoe ze haar bereik positief kan inzetten.

Koekoek ontvangt een beeld gemaakt door kunstenares Ellen Buchwaldt.

Vrouw in de Media Award

De Vrouw in de Media Award wordt sinds 2009 uitgereikt en is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. De award is bedoeld om de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in de media te vergroten. De regionale award is een onderdeel van de landelijke Vrouw in de Media Awards. Op 7 februari wordt de landelijke prijs uitgereikt.

Op voordracht van journalisten en het publiek selecteerde vervolgens een jury vijf rolmodellen in de provincie Drenthe. De jury voor Drenthe bestond uit juryvoorzitter Marjanne Teunissen, journalist en auteur van het boek Krachtstroom over invloedrijke vrouwen, Mariëlle Nieuwenhuis, eindredacteur Nieuws RTV Drenthe en Annique Oosting, chef Drenthe bij Dagblad van het Noorden.

De vorige Vrouw in de Media Award Drenthe 2019 won Suzanne Kruizinga, bestuurslid Wilhelmina Ziekenhuis Assen.