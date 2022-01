Prinses Beatrix vandaag 84 jaar: 'Ze werd groot met hulp van Meppel'

Het is de verjaardag van prinses Beatrix. 84 wordt ze. De prinses is echter groot geworden met hulp van Meppel. De kinderwagen waar ze in is grootgebracht is namelijk gemaakt in Meppel. Prinses Beatrix was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 koningin van Nederland. Ze is geboren op paleis Soestdijk, op 31 januari 1938.

De kinderwagen die Beatrix in 1938 gebruikt, bestaat voor de meerderheid uit riet. Tegenwoordig zijn rieten kinderwagens eigenlijk vooral bedoeld als speelgoed.

Kinderwagen is waarschijnlijk verloren gegaan

Waar de kinderwagen overigens nu is, is niet bekend. "De kinderwagen zit niet in de collectie van de Koninklijke Verzamelingen", vertelt conservator Geerte Broersma. Het laatste wat bekend is van de kinderwagen, is dat voor prinses Irene - geboren in 1939 - dezelfde kinderwagen is gebruikt. Waarschijnlijk heeft de wagen de oorlog niet overleefd. Toen de koninklijke familie in 1940 naar Engeland vluchtte vanwege de Tweede Wereldoorlog, ging de kinderwagen niet mee. Andere kinderwagens bleven ook achter. In Londen werden nieuwe kinderwagens aangeschaft of in bruikleen genomen.

De rieten kinderwagen van Beatrix, en dus ook prinses Irene, is afkomstig uit de voormalige kinderwagenfabriek Van Werven uit Meppel. Die werd in 1923 opgericht, door Marinus van Werven, geboren op 21 januari 1883. Er werken elf mensen in de fabriek: twee vrouwen en negen mannen. Marinus begint in een klein pakhuis aan de Grote Kerkstraat in Meppel, maar verplaatst de fabriek al snel naar de Groenmarkt. Al snel is ook die plek te klein en komt er een gloednieuwe fabriek aan de Kraton. Daar blijft de fabriek zitten tot aan het eind.

Meerdere Van Wervens op de Groenmarkt Marinus komt uit een gezin van vier zonen. De Groenmarkt in Meppel werd eigenlijk een beetje een Van Werven-plein. De vader van Marinus had op de Groenmarkt een smederij. De drie andere zonen richtten zich op fietsen. Zoon Gerrit richt in 1920 fietsenfabriek B&W op, dat in 1935 ophoudt te bestaan. De twee andere zoons, Frederik en Jan, stichtten in 1905 de bekendste rijwielfabriek van Meppel: De Germaan. Tien jaar later werd deze rijwielfabriek verplaatst naar de Groenmarkt. In 1927 verhuisde rijwielfabriek De Germaan naar de Parallelweg. Het was in 1950 een van de grootste bedrijven in Nederland. Er werkten toen tussen de 130 en 150 mensen. De productie van rijwielen ging in 1961 naar Groningen, maar bromfietsen bleven in Meppel gemaakt worden. Totdat Batavus het bedrijf opkocht in 1969. Op de plaats waar de rijwielfabriek stond, staat nu een appartementencomplex. Dat heeft de naam 'De Germaan'.

Bijna 1600 euro

Hoeveel de kinderwagen van Beatrix gekost heeft is niet bekend. "De archieven zijn alleen beschikbaar voor onderzoek voor zover ze dateren van vóór 1934", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Marianne Elsinga, van het Nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum in Uffelte, zegt dat de kinderwagens niet zo heel veel waard zijn. "Het is maar net wat een gek ervoor geeft." Kinderwagens in de periode van 1850 tot 1900 zijn wel meer waard, zegt ze.

Elsinga pakt een verkoopboekje uit de jaren veertig erbij. "Het ging toen om prijzen van ongeveer 150 gulden. Met de optie om die in maandelijkse termijnen te betalen." Met de inflatie meegerekend uit die tijd, staat dat tegenwoordig gelijk aan 1591 euro.

Fabriek geeft 50 kinderwagens weg

Dat is in tijden van een crisis een aardig bedrag. Daarom deed het Koninklijk Huis het ook zuinig aan en werd de kinderwagen van Beatrix ook gebruikt voor prinses Irene. Het gebruik van de kinderwagen door het Koninklijk Huis zorgde voor goede tijden voor de fabriek, die daardoor wel aan een reclamestunt kon werken.

Reclamestunt van kinderwagenfabriek Van Werven. Er werden 50 kinderwagens weggegeven vanwege de bestelling van het Koninklijk Huis (Rechten: Oud Meppel)

De bestelling van het Koninklijk Huis was voor de Meppeler fabriek namelijk aanleiding om vijftig kinderwagens weg te geven aan baby's die op dezelfde dag als Beatrix zijn geboren. Minimaal één van die kinderwagens is terechtgekomen bij een gezin in Meppel, namelijk bij Roelie van Urk in de Soembastraat. Ze heeft er eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Het is haar kraamverzorgster die ervoor zorgt dat de wagen in huis komt bij de geboorte van haar eerste kind.

De fabriek was inmiddels al flink uitgebreid: in de jaren dertig werkte er zo'n dertig mensen in de fabriek.

Oorlogsjaren

In mei 1940 raakte Nederland direct betrokken bij de Tweede Wereldoorlog, doordat Duitsland het land binnenvalt. Het heeft gevolgen voor de fabriek Van Werven. Grondstoffen worden schaars, maar dat is niet het grootste probleem: personeelsleden moeten in Duitsland gaan werken, ondanks pogingen van Marinus om dat te voorkomen. Er zijn nog verklaringen, zoals proces-verbalen, van Marinus van na de oorlog over deze tijd.

"Eind mei 1942 kreeg ik van het arbeidsbureau bericht dat wederom een gedeelte van mijn personeel voor tewerkstelling in Duitsland in aanmerking kwam. Ik ben toen naar Friedrich Wilhelm Schulte gegaan, die de arbeidsinzet leidde, om te trachten dit te voorkomen." Schulte ging er niet in mee. Sterker nog, hij vertelde de fabriek stil te leggen en dat ook de twee zonen van Marinus in aanmerkingen komen om in Duitsland te gaan werken. Schulte ging behoorlijk streng in Meppel te werk. Rond Dolle Dinsdag had hij de volledige inventaris en voorraad van de rijwielfabriek van Marinus zijn broer al in beslag genomen.

In november 1942 staat Schulte op de stoep van de fabriek. "Hij vroeg onmiddellijk naar mijn zoon die in de jaargang viel welke voor uitzending aan de beurt was", aldus Marinus van Werven. In februari 1943 moet Marinus de fabriek stilleggen. "Opvallend is dat wij de enige kinderwagenfabriek in het gehele land zijn geweest, die een bedrijfssluiting opgelegd is geworden. Ik wijt de sluiting aan het optreden en advies van Schulte." Tegelijk moeten de laatste 17 personeelsleden naar Duitsland om daar te werken.

Fabriek bloeit weer na de oorlog

Enkele fabrieksarbeiders keren na de oorlog niet meer terug uit Duitsland, maar de meesten wel. Er komt opnieuw een bestelling uit het Koninklijk Huis binnen. Voor de geboorte van prinses Marijke in 1947 - later heette zijn prinses Christina - is ook een kinderwagen van Van Werven besteld. Als dank voor de kinderwagen stuurt het Koninklijk Huis een foto naar de fabriek. Daarop staan de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet om de kinderwagen waarin prinses Marijke ligt.

Kinderwagenfabriek Van Werven kreeg een foto van het Koninklijk Huis als dank voor de kinderwagens (Rechten: ANP / Spaarnestad Photo)

In 1948 werken er weer 35 mensen in de fabriek en het blijft goed gaan. In 1957 geeft Marinus het stokje van de fabriek over aan een van zijn zoons. Datzelfde jaar vindt er nog een flinke vergroting plaats van de fabriek. Er vindt een verbouwing plaats en de fabriek moderniseert. En er komen weer meer arbeidsplaatsen bij: er werken dan ongeveer 60 mensen.

De werkplaats van de fabriek. Hier zijn werknemers bezig met het naaien van de kinderwagenkappen. Een foto uit 1963 (Rechten: Oud Meppel)

De verbouwing is in de hoogtijdagen van de fabriek. Daarna gaat het achteruit. En dat gebeurt rap. De vraag van kinderwagens uit Meppel wordt steeds minder. Dat komt vooral door concurrentie uit het Oostblok.

In de jaren die volgen, krimpt de fabriek regelmatig. In 1970 sluit de fabriek. Dat heeft Marinus niet meer meegemaakt. Hij overlijdt op 7 december 1967.

Tegenwoordig is er niets meer van de fabriek over. In april 1972 gaat de sloophamer erin. Het gebouw maakt plaats voor een viaduct: de Bekinkbaan.