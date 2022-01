Hoogeveense kunstenaar Gerard van de Weerd (69) overleden

Van de Weerd werd geboren in 1952 en begon zijn loopbaan in de kunst- en cultuursector. Hij volgende de academie voor beeldende kunsten op Minerva in Groningen. De kunstenaar werkte gedurende zijn carrière aan meerdere schilderijen met een Drentse link.

Zo verscheen er van zijn hand onder meer een werk van hunebedden, wat in het provinciehuis in Assen kwam te hangen. Ook maakte hij een beeld van de veemarkt in Hoogeveen, die hij zo'n tien jaar geleden op doek schilderde. Het gaat om een schilderij van zo'n twintig vierkante meter. Daarnaast werkte Van de Weerd aan schilderijen over de eerste generatie Molukkers in Hoogeveen en de inmiddels overleden zangeres en actrice Liesbeth List.

Exposities in Hooghalen

Meerdere werken van Van de Weerd werden geëxposeerd in de galerie van Philip Wildevuur in Hooghalen. Hij heeft veel herinneringen overgehouden aan de kunstenaar. "Vanaf 1994 werkten we met elkaar samen. Wij gaven hem het podium waardoor hij zijn kunstwerken kon laten zien en verkopen. In het begin waren het hele kleine kunstwerkjes, Wildevuur vond hem destijds 'de meester van het kleine paneel'. Later werden de kunstwerken groter. "Uiteindelijk hebben we heel veel grote successen met hem gehad."

Een voorbeeld daarvan zijn de openingen van Van de Weerd zijn tentoonstellingen in het galerie van Wildevuur. "Hij was een netwerker en organisator. De openingen van zijn tentoonstellingen waren grote feesten, met honderden mensen, een biertap en muziek van de band van zijn zoon." Volgens Wildevuur heeft hij daarom ook veel te danken aan Van de Weerd. "Als we op zondag een opening hadden met zijn werken, was op vrijdag soms alles al verkocht. Mensen kwamen ver uit het buitenland, soms wel uit de VS en Canada."

Kunstenaar Gerard van de Weerd in 2013, toen zijn schilderij van de veemarkt in Hoogeveen verhuisde naar Museum de 5000 Morgen (Rechten: RTV Drenthe)

'Rock-'n-roller met engelenhart'

Van de Weerd overleed afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag. Wildevuur belde na zijn dood met Harry Tupan, directeur van het Drents Museum. "Hij omschreef Van de Weerd als een 'rock-'n-roller met een engelenhart'. Hij hield van muziek, een biertje en een shaggie. Daarnaast gunde hij mensen veel; hij nam ons mee in zijn succes. Ook met andere kunstenaars ging hij een samenwerkingsverband aan. Dat deed hij niet om er zelf beter van te worden, maar om samen naar een hoger plan te trekken."

De Hoogeveense kunstenaar was niet alleen een lokale bekendheid, ook was hij bevriend met nationale bekendheden. Onder meer zanger Frank Boeijen en cabaretier Youp van 't Hek waren bekenden van Van de Weerd. "Boeijen was een vriend van hem. Van de Weerd heeft hem ook wel eens gevraagd om een tentoonstelling bij mij te openen. Dan was 'ie hier zomaar even", is Wildevuur nog trots op de komst van de Nederlandse zanger.

Naast het actieve kunst- en schilderwerk, gaf Van de Weerd workshops over portretteren en het tekenen van bloemen en landschappen.

