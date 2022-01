Meer dan 2000 positieve coronatests in Drenthe

De afgelopen dag zijn 2042 nieuwe positieve coronatests geregistreerd in Drenthe. Dat is een nieuw dagrecord, blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het oude record stamt van afgelopen vrijdag, toen werden 1688 positieve testuitslagen in onze provincie gemeld. Het cijfer van vandaag kan wel een vertekend beeld geven. Het RIVM kampt al een paar weken met een grote achterstand, maar die is in de afgelopen dag ingelopen.

Gisteren meldde het instituut nog 787 positieve tests. Het weekgemiddelde komt nu uit op 1110 besmettingen per dag. De meeste meldingen vandaag komen uit de gemeente Emmen (510), gevolgd door Hoogeveen (256) en Assen (249). Niemand overleed afgelopen etmaal aan het virus.

In de Drentse ziekenhuizen liggen momenteel acht patiënten met het coronavirus, van wie één op een ic-bed. Bij de vorige update van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (donderdag) lagen er tien patiënten, ook toen één op de ic.

Aantal positieve tests en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 31-01-2022)

Gemeente Positieve tests Overlijdens Aa en Hunze 3921 (+82) 23 Assen 10889 (+249) 26 Borger-Odoorn 4057 (+110) 23 Coevorden 6882 (+141) 35 Emmen 21014 (+510) 97 Hoogeveen 11361 (+256) 48 Meppel 6421 (+169) 37 Midden-Drenthe 5252 (+120) 32 Noordenveld 4781 (+88) 28 Tynaarlo 4849 (+108) 26 Westerveld 2858 (+79) 23 De Wolden 4951 (+98) 32 Onbekend 653 (+32) 0

Landelijk

Landelijk werden 112.278 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met afstand het hoogste aantal ooit. Afgelopen vrijdag en gisteren waren er ongeveer 75.000 nieuwe gevallen bij gekomen.

Maar het aantal van vandaag geeft dus mogelijk een vertekend beeld. Het instituut moet over de afgelopen veertien dagen 105.000 positieve tests nog registreren. Gisteren stond de teller op 131.000 nog niet geregistreerde maar wel bevestigde besmettingen. Naast de achterstand was er zaterdag nog een technische storing, waardoor er toen minder dan 40.000 gevallen werden genoteerd.

Ziekenhuiscijfers

De verpleegafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1035 mensen met corona. Dat zijn er 90 meer dan gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Het gaat om de vierde stijging op rij. Ook is het voor het eerst in meer dan 2 weken dat er meer dan 1000 coronapatiënten op deze afdelingen liggen. In totaal liggen er nu 1247 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 93 meer dan de voorgaande dag. Op de intensive cares nam dit aantal afgelopen etmaal toe met 3 tot 212.