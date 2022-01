Weer doorgaand verkeer uit Klijndijk: borden N34 Musselkanaal zo snel mogelijk weg

De PvdA in Provinciale Staten komt met een simpele en snelle oplossing: haal Musselkanaal van alle verkeersborden af. Statenlid Jos Schomaker: "Maak via borden een doorgaande route van de N34 naar de rondweg N391 bij Emmen en verder naar Ter Apel. Dus geen borden met Musselkanaal erop rondom Klijndijk. En maak nieuwe borden met Musselkanaal erop als je van de Frieslandroute N381 bij de aansluiting met de N34 komt. Doe bij Emmen-Zuid precies hetzelfde. En natuurlijk moet het verkeer dat van de A37 en uit Coevorden op de N34 komt, ook bij Emmen-Zuid naar de Rondweg worden gestuurd."

Het is volgens Schomaker allemaal simpel maar ook snel mogelijk. Alle borden waar het om gaat zijn immers van de provincie. Jan Koopman van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk is blij met het initiatief van de PvdA. Want de gemeente Borger-Odoorn kan hierin niets betekenen omdat de borden niet van de gemeente zijn.

Borger-Odoorn is blij

Ook verkeerswethouder Nynke Houwing van de gemeente Borger-Odoorn is in haar nopjes met de vragen die de PvdA gaat stellen in de Drentse politiek over de borden langs en rond de N34 in de buurt van Klijndijk. "We hebben sowieso van de provincie begrepen dat zodra de nieuwe afslag Klijndijk van de N34 open gaat en die van Emmen-Noord dicht gaat, er op de nieuwe borden geen Musselkanaal komt te staan. Als de afslag Klijndijk, het ongelijkvloers maken van de Rondweg om Emmen en de laatste klussen aan de N391 naar Ter Apel en Stadskanaal klaar zijn, is dat de beste doorgaande route."

PvdA-statenlid Jos Schomaker bij het N34-bord voor afslag Emmen-Noord/Klijndijk (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Niet wachten, nu doen

Wat Schomaker betreft moet de provincie niet wachten totdat de N34 bij Klijndijk klaar is. "Alles wat je kunt doen om het dorp te ontlasten moet je nu meteen doen." Verkeerswerkgroeplid Koopman van Dorpsbelang is dat met hem eens: "Dan kan het verkeer er alvast aan wennen voordat de nieuwe afslag klaar is."

Inwoners van Klijndijk vrezen het moment dat die afslag open gaat. Die komt na een paar honderd meter rechtstreeks uit op de Melkweg. "Dan is het nog makkelijker voor doorgaand verkeer om die route te kiezen naar Musselkanaal. Nu moet dat verkeer eerst nog via de afslag Emmen-Noord en de Hoofdweg naar het dorp rijden. We waren altijd al tegen die nieuwe N34-afslag, maar die strijd hebben we verloren", legt Koopman uit.

Klijndijk niet blij

De doorgaande weg door Klijndijk - De Melkweg - is onlangs op de schop geweest om die verkeersveiliger te maken en de snelheid omlaag te krijgen. Maar Dorpsbelang stelt dat die verkeersmaatregelen niet helpen en de weg zelfs verkeersonveiliger maken. En de partij zegt dat de wens van Klijndijk voor een 30-kilometerzone voor het hele traject van de Melkweg in de bebouwde kom door de gemeente gegeneerd is. Morgen volgt een uitgebreider verhaal over de verkeerssituatie op de Melkweg.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar, verantwoordelijk voor verkeer, wil nog niet reageren op het idee van de PvdA. Omdat het statenvragen zijn moeten die eerst worden beantwoord.