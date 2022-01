Bewoners deels ingestorte boerderij Anderen zijn eerste schrik te boven

Het gezin van vijf zat rond 17.00 uur aan de keukentafel toen de gierende wind de boerderij binnendrong. "Ineens hoorden we een harde dreun en ik ben direct buiten gaan kijken. Toen zag ik dat de gevel van ons huis omver was gewaaid", vertelt Frank Bloupot.

Grote schade

Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in en de schade is enorm. Een deel van de bakstenen van de gevel viel op de oprit, maar andere stenen belandden in het gedeelte van de boerderij waar de caravan en een aantal auto's van het gezin geparkeerd staan. Bloupot: "Onze caravan is total loss en op de auto's zitten krassen en deuken. Maar wij zijn in ieder geval allemaal veilig en dat is het belangrijkst."

Uit voorzorg besloot Bloupot om met zijn gezin de nacht ergens anders door te brengen, want erg veilig voelde het niet om in een woning te zitten die aan een zijde volledig weg is geslagen. "Het was best eng om in huis te zijn, want van ieder geluidje schrik je weer. Daarom hebben we van zaterdag op zondag even ergens gelogeerd. We waren natuurlijk allemaal erg geschrokken."

Inmiddels is het gezin weer thuis en aardig bekomen van de schrik. Volgens Bloupot gaat het prima met hem, zijn vrouw en de kinderen." Gelukkig vertelden de brandweer en een bouwkundige van de gemeente al snel dat onze woning stabiel genoeg is om er in te blijven slapen. Maar onze eerste prioriteit is wel om de gevel zo snel mogelijk weer te repareren."

Corrie blijft liggen

Angst was er vooral voor storm Corrie, die elders in Nederland veel schade veroorzaakt heeft. Een stevige rukwind zou zonder weerstand met kracht de boerderij in kunnen blazen en Bloupot vreesde dat het rieten dak van zijn woning het niet zou houden. Dat gevaar lijkt geweken, nu blijkt dat Corrie de provincie Drenthe grotendeels heeft overgeslagen. Een meevaller die het gezin goed kan gebruiken.

Wat rest is het opruimen van de ravage. Het getroffen deel van de boerderij staat weliswaar in de bouwhekken, maar is verder volledig overgeleverd aan de regen en de wind. "We hebben goede gesprekken gehad met de verzekeraars, dus dat wordt vast snel opgepakt. Alle aannemers hebben het wel hartstikke druk, maar ik hoop dat ze met voorrang bij ons willen langskomen."

De complete achtergevel stortte in (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

