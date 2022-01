FC Emmen haalt verdediger van Ajax

Julius Dirksen in het stadion van FC Emmen. De 18-jarige verdediger komt over van Ajax (Rechten: FC Emmen)

FC Emmen heeft Julius Dirksen gecontracteerd. De achttienjarige centrale verdediger komt over van Ajax en tekent in Emmen een contract tot de zomer van 2023, met een optie voor een extra seizoen.

In 2013 werd Dirksen door FC Twente opgepikt bij SC Hoevelaken. Een jaar later maakte de linkspoot de overstap naar PEC Zwolle, dat hem in 2018 zag vertrekken naar de jeugdafdeling van Ajax. Bij de Amsterdammers speelde hij in de Onder 17 en Onder 18. Dit seizoen zat de jongeling wel meerdere keren bij de selectie van Jong Ajax, maar maakte hij nog geen speelminuten. Ook heeft Dirksen meerdere jeugdinterlands achter zijn naam staan.

Technisch manager Michel Jansen: "Julius is een verdediger die past in onze manier van voetballen; een jongen die wil voetballen, maar hij schuwt de duels niet. Hij is nog jong en zal de tijd krijgen, maar kwaliteit laat zich niet tegenhouden. Goed genoeg is oud genoeg."

De toekomst

Dirksen is net als Renko van Ekeris, die eerder deze maand overkwam van FC Lisse, een speler voor - zoals het zo mooi heet - de toekomst.