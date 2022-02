Gemeenteraadsverkiezingen: 34 partijen, 6 nieuwkomers

In Emmen doen de meeste partijen mee aan de verkiezingen, in Aa en Hunze de minste. (Rechten: ANP)

Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart doen in Drenthe in totaal 34 verschillende partijen mee. Landelijke partijen VVD, CDA en PvdA nemen in alle gemeenten deel. Op D66 kun je alleen niet stemmen in de gemeente Coevorden, voor GroenLinks geldt dat in Coevorden en Westerveld.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de kieslijsten die tot en met vandaag ingeleverd konden worden. Naast de landelijke partijen doet in een ruime meerderheid van de gemeenten Gemeentebelangen mee aan de verkiezingen. Dat gebeurt alleen niet overal onder dezelfde naam. Het gaat om onafhankelijke lokale politieke partijen, die niet overal Gemeentebelangen heten, maar wel hetzelfde belichamen. In Assen is dat Stadspartij PLOP en Assen Centraal en Emmen kent Wakker Emmen, STIP en Vitaal Emmen. Coevorden telt drie lokale partijen: Progressief Accoord Coevorden (PAC), Politieke Partij Coevorden (PPC) en Belangen Buitengebied Coevorden (BCC2014) en in Meppel is dat Sterk Meppel.

Verder kan alleen in Aa en Hunze, Coevorden en Westerveld niet gestemd worden op de ChristenUnie, terwijl inwoners van de gemeente Hoogeveen de enige zijn in Drenthe die een kruisje kunnen zetten bij een kandidaat van de SGP. Overige landelijke partijen zoals 50PLUS en SP proberen een woordje mee te spreken in Assen en Emmen. De SP doet dat ook in Hoogeveen en Meppel. Op de PVV kan je alleen stemmen in Emmen.

De nieuwkomers

Vergeleken met de vorige verkiezingen in 2018 doen zes nieuwe partijen mee. Het gaat om Assen Centraal (gemeente Assen), STIP (Emmen), Vitaal Emmen, Hart voor Vrijheid, Tynaarlo Nu (beide Tynaarlo) en Forum voor Democratie.

Van laatstgenoemde partij was lange tijd onzeker of ze mee zou doen in Emmen en Hoogeveen. Vanmiddag werd duidelijk dat de partij van Thierry Baudet een gooi doet naar een zetel in deze gemeenten. Wie daar lijsttrekkers worden, is nog onduidelijk.

Mede dankzij nieuwkomer Forum voor Democratie doen in Emmen de meeste partijen aan de verkiezingen mee: dertien. In Aa en Hunze en Coevorden zijn dat minder dan de helft daarvan: zes. Daarmee zijn dit de gemeenten waar de minste partijen op het stembiljet staan.

Man-vrouwverhouding

Voor zover bekend, dus zonder Forum voor Democratie en ook in de gemeente Tynaarlo is nog één lijsttrekker onbekend, zijn van de 102 lijsttrekkers in onze provincie 66 man en 36 vrouw. In percentages gaat het dan om respectievelijk 64,7 procent en 35,3 procent van het totaal.

In Tynaarlo is er één vrouwelijke lijstrekker, al komt daar mogelijk nog een vrouw bij. In Coevorden is geen enkele lijsttrekker vrouw. In Westerveld en De Wolden zijn de vrouwen in de meerderheid (vier om drie), in Hoogeveen is de verhouding voorlopig gelijk (vijf om vijf).

Vandaag voor 17.00 uur moesten alle partijen die nieuw zijn in de gemeente alle ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd. Die worden morgen (dinsdag) gecontroleerd. Woensdag en donderdag kunnen de partijen stukken opnieuw inleveren als er dingen missen of niet kloppen. Vrijdag wordt dan openbaar gemaakt welke partijen er definitief meedoen en wie er op de lijsten staan. Dit is online te volgen of in de raadszaal. Dit proces is voor alle gemeente hetzelfde.

