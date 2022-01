Topscorer FC Emmen per direct naar NAC

De 23-jarige aanvaller, de afgelopen zomer door FC Emmen van FC Utrecht werd overgenomen, verloor direct na de winterstop zijn basisplaats aan Reda Kharchouch. Daarbovenop kwam afgelopen donderdag de komst van spits Mart Lieder, die tegen Excelsior meteen mocht invallen terwijl Hilterman 90 minuten lang op de bank mocht blijven zitten.

'Niet gezakt in de pikorde'

Lukkien liet direct na het duel in Rotterdam al weten dat Hilterman niet zou zijn gezakt in de pikorde, maar dat het duel meer vroeg om een type spits als Lieder dan Hilterman. "We hebben ook gezegd dat we een smaak hebben toegevoegd aan onze selectie met Mart en ik vond dat we die smaak nodig hadden. Maar dat wil niet zeggen dat Jeredy nu onbruikbaar is geworden. Integendeel, want hij is de ideale man om in de spits te hebben als je wat verder van de goal komt te verdedigen. Natuurlijk begrijp ik dat hij, als individu, baalt. Maar we hebben een breder doel en dat is de droom die we willen realiseren. Hij moet gewoon vol aan de bak."

Zover komt het dus niet. Vrijdag speelt Hilterman niet voor FC Emmen tegen Top Oss, maar voor NAC tegen Roda JC.

'Ik kies nu voor speeltijd, maar ik sluit niet uit dat ik ooit terugkeer'

Hilterman is kort maar krachtig als hem wordt gevraagd wat de belangrijkste reden voor zijn overstap is. "Speeltijd", aldus de spits. "Ik wens Emmen het allerbeste en ik sluit ook zeker niet uit dat ik ooit terugkeer."