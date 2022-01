Güclü op huurbasis naar FC Emmen

Güclü speelde in de jeugd van Paris Saint-Germain, was teamgenoot van Arnaud Luzayadio en Azzeddine Toufiqui en maakte in april 2019 zijn debuut in de hoofdmacht. De voormalig Turks jeugdinternational viel zestien minuten voor tijd in en scoorde, maar verder dan zijn aansluitingstreffer (de 3-2) kwam PSG niet.

Blessure

In de zomer van 2019 verruilde Güclü PSG voor Stade Rennais, waar hij een vierjarig contract tekende. Bij die club maakte hij zijn verwachtingen eigenlijk geen moment waar. In zijn tweede seizoen ging de aanvaller, die op alle drie posities voorin uit de voeten kan, naar Valenciennes (dat uitkomt in Ligue 2). Vervolgens kwam Güclü, afgelopen zomer, geblesseerd terug bij Stade Rennes.

Al snel bleek dat hij, volgens Franse media, niet meer voorkwam in de plannen van Stade Rennais-trainer Bruno Génésio. Bij FC Emmen komt hij dat dus wel.

Wedstrijdfit

De verwachting is dat Güclü drie tot vier weken nodig is om wedstrijdfit te zijn.