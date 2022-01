Scherpen maakt seizoen af bij KV Oostende

Begin januari 2022 debuteerde de goalie voor Brighton in de FA Cup. Dat was op 8 januari in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion in de derde ronde van het toernooi. Na dat duel sprak de voormalig doelman van FC Emmen de wens uit om in de komende maanden te blijven keepen. "Het is het beste voor mij om nu zoveel mogelijk wedstrijden te verzamelen. Ik hoop dat ik iets kan vinden en in de zomer bij Brighton terug kan keren met een aantal wedstrijden in mijn benen", vertelde Scherpen..

Tot aan de zomer kan de doelman, die afgelopen zomer Ajax verruilde voor een avontuur in Engeland, nu dus die wedstrijden gaan keepen in België