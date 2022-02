Stichting Buurtgezinnen gaat gezinnen helpen in Westerveld

Even de kinderen een middagje niet thuis hebben om aan je eigen problemen te werken of om tot rust te komen. Stichting Buurtgezinnen start na Hoogeveen, De Wolden en Meppel ook in de gemeente Westerveld met een proef om gezinnen die het zwaar hebben te koppelen aan een sociaal gezin in de buurt.

"Met onze stichting willen we het samen opvoeden weer normaler maken", zegt coördinator Geke Maes. "De afgelopen jaren zijn we allemaal individualistischer geworden. Iedereen denkt dat hij het opvoeden zelf moet doen. Maar als er iets achter de voordeur speelt, dan is het fijn als een gezin in de buurt kan ondersteunen.

Gezinnen worden door Buurtgezinnen aan elkaar gekoppeld als het ene gezin het zwaar heeft. Dan kan het gaan om ziekte in een gezin of bijvoorbeeld een scheiding. "Wij zoeken dan een gezin in de buurt dat zich bij ons heeft aangemeld en nog wel wat ruimte in hun huis en hart heeft."

In de praktijk betekent dit dat kinderen uit het gezin dat het zwaar heeft een middag per week bij het andere gezin kan spelen, of er eens in twee week een zaterdag verblijven. "Kinderen krijgen dan wat extra aandacht en de ouders krijgen tijd om op adem te komen", aldus de coördinator. Gezinnen worden voor twee jaar aan elkaar gekoppeld.

Lees ook: