'Eind deze maand kunnen we de coronamaatregelen loslaten'

Bert Niesters uit Zeegse is viroloog in het UMCG (Rechten: ANP / Corné Sparidaens)

Record op record wordt er gebroken. Het aantal coronabesmettingen is flink gestegen in Drenthe en de rest van het land. Toch denkt de Drentse viroloog Bert Niesters van het UMCG dat binnen enkele weken de piek achter de rug is en dat we eind deze maand de coronamaatregelen los kunnen laten.

Daarmee zou Nederland Denemarken achterna kunnen gaan, waar vandaag alle coronamaatregelen worden geschrapt. De vraag is of we met zoveel besmettingen in Nederland door moeten blijven gaan met het massaal testen, vindt Niesters.

"Het virus gaat nu massaal rond en we moeten nadenken of al dat testen nog wel iets oplevert. Iedereen zou ook zelftesten kunnen gebruiken. De enige reden om je nu nog te laten testen is dat je dreigt je groene vinkje in je coronapas te verliezen. Al is dat geen goede reden, denk ik persoonlijk", aldus de viroloog uit Zeegse.

Gisteren meldde de GGD in Drenthe meer dan tweeduizend positieve testen op één dag. Niesters denkt daarom ook dat het virus niet meer is tegen te houden. "We komen nu in een situatie dat je niet meer altijd in quarantaine en isolatie hoeft na een positieve test. Dat gebeurt al in sommige landen, zoals Zuid-Afrika."

'Oude normaal duurt nog even'

Toch duurt het nog even voordat het oude normaal terugkeert, denkt Niesters. "Dat zal mogelijk terugkeren na de komende winterperiode. Tussendoor zal er sprake zijn van een 'tussennormaal'. Daarbij blijft handenwassen belangrijk en moeten scholen de ventilatie goed op orde hebben. Daarnaast zullen mondkapjes in sommige situaties belangrijk blijven, zoals in het openbaar vervoer, op plekken waar het heel druk is en in verpleeghuizen."

Ook wordt het nog spannend wat carnaval gaat doen. "Als voor elke stad dezelfde regels gaan gelden, dan kan er weer een piek komen. Maar die zal niet zo hoog zijn als hiervoor, omdat iedereen al besmet is. De grote vraag is wat er gaat gebeuren met mensen die geen booster hebben gehad. Want die zorgt ervoor dat de belasting bijvoorbeeld in de zorg en in de verpleeghuizen niet te groot wordt."