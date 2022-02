Twee jaar cel met behandeling geëist voor bedreigen Hugo de Jonge

Tegen een 32-jarige man uit Emmen heeft het Openbaar Ministerie de ISD-maatregel geëist. Dat is een celstraf van twee jaar met behandeling voor draaideurcriminelen. De Emmenaar bedreigde in september toenmalig demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge via Facebook.

'Hugo de Jonge, kogel door je kop en een bom op de Tweede Kamer. Alles opgelost!', zette de man op de Facebookpagina van De Jonge na de coronapersconferentie van 15 september vorig jaar. Hij postte zijn bericht vijf keer, maar dat kan hij zich niet meer goed herinneren, zei de man vanochtend in de rechtbank in Assen.

Filmpje met adres

De man, die zwakbegaafd is en psychische problemen heeft, zat op dat moment in een instelling van het Leger des Heils in Emmen. Hij postte het bericht onder zijn eigen naam. In de periode erna plaatste hij nog een filmpje van zichzelf waarin hij het adres van De Jonge noemde.

In december werd de Emmenaar opgepakt. Sindsdien zit hij vast. De man verklaarde bij de politie dat hij de bedreigingen heeft gepost, omdat hij het niet eens is met het coronabeleid van de regering. "En dan is 'kogel door je kop' een goede reactie, als je het niet met iemand eens bent?" vroeg de rechter hem. "Op dat moment wel", zei de man.

Hij voegde eraan toe dat hij 'misschien geen namen had moeten noemen'. "Maar in de Tweede Kamer werken ook veel mensen. Moet daar dan een bom op?", reageerde de rechter. "Dan is het wel in één keer allemaal weg", antwoordde de man.

Lang strafblad

De Emmenaar zei dat hij in de gevangenis inmiddels heeft nagedacht over wat hij heeft gedaan en beloofde het niet weer te doen. De officier van justitie twijfelt daaraan. De kans op herhaling is volgens de reclassering groot, zolang hij niet behandeld wordt. Hij heeft een strafblad van achttien pagina's.

In het verleden is hij meerdere keren aan behandelingen begonnen, maar steeds werden die afgebroken als de man in een instelling ongewenst gedrag vertoonde. Hij is impulsief, snel agressief en kan zich moeilijk in andere mensen verplaatsen.

'Angst en onrust'

De aanklaagster benadrukte de ernst van de doodsbedreiging op de Facebookpagina van De Jonge. "De regering heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen vanwege de coronapandemie. Die kunnen nooit tot ieders tevredenheid zijn, maar ze worden genomen door een democratisch gekozen regering. Dit soort bedreigingen veroorzaakt angst bij de minister en zijn gezin, maar ook gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving."

Om de Emmenaar goed te kunnen behandelen voor zijn problemen moet volgens de officier eerst worden onderzocht wat hem precies mankeert. Dat is onduidelijk. Hij wil zelf ook behandeld worden, maar dan wel vanuit een instelling voor begeleid wonen. De officier wil dat hij onderzocht wordt en hulp krijgt tijdens de celstraf. ISD betekent Inrichting Stelselmatige Daders en is een aparte afdeling in de gevangenis.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.