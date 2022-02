Stemronde: Drentse kerkklokken of suikervrije frisdrank?

Hoe worden kerkklokken geluid in Drenthe? En zit er écht geen suiker in suikervrije frisdrank?

Ook deze maand kun je weer stemmen op de vraag waarop jij het antwoord wil weten. Zoek het uit! gaat op onderzoek uit om de vraag met de meeste stemmen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Kerkklokken

Hoe worden kerkklokken geluid in Drenthe? Zijn er verschillen tussen regio's? En wanneer wordt de klok geluid? Een lezer uit Assen vraagt zich af of er verschil in zit en als dat zo is, hoe dat dan komt.

Suikervrije frisdrank

Hoe suikervrij is suikervrije frisdrank eigenlijk? Hoe zit dat met 'zero', en hoe zit dat met 'light'? Als je diabetes hebt, zit je dan altijd goed met de suikervrije varianten? Een bezorgde beller uit Assen wil weten of ze niet in de maling genomen wordt door de frisdrankproducenten.

