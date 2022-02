Rechtbank laat verdachte kofferbakmoord niet vrij

O. huilde vorige week tijdens een tussentijdse zitting dat wat hem betreft 'de stekker eruit' mag, waarmee hij wilde aangeven dat hij het echt niet langer volhoudt in voorarrest in de gevangenis in Leeuwarden. Maar overplaatsing naar een afdeling met extra zorg of een psychiatrische afdeling bij een andere gevangenis wil hij ook niet. De rechtbank vindt de zaak te ernstig om O. nu vrij te laten.

'Handel'

Het lichaam van de 31-jarige Ralf Meinema werd op 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn opvallende Mercedes. Die hing over de rand van het Stieltjeskanaal in de buurt van Coevorden. Meinema is met geweld om het leven gebracht. Op zijn linker broekzak is DNA van O. gevonden. Ook is er een anonieme bedreigde getuige die heeft verklaard dat O. zelf heeft gezegd dat hij betrokken is bij de dood van de Klazienavener.

Hans O. heeft dat bij de politie altijd ontkend. Op de avond dat Meinema verdween, was hij naar eigen zeggen bij zijn vrouw in hun woonwagen in Emmen. Zij bevestigt dat. De Emmenaar heeft wel erkend dat hij eerder die dag drie keer contact met Meinema heeft gehad. De twee ontmoetten elkaar drie keer in Emmen en omgeving en praatten over 'handel' die de Klazienavener voor O. zou hebben, heeft O. verklaard. Volgens hem kwam Meinema uiteindelijk niet met de 'handel' over de brug. Hij weigert te vertellen waar het precies om ging.

Vast sinds oktober 2020

Er gaan geruchten dat Meinema, die werkte in het grondverzet, zich met criminele zaken was gaan bezighouden. Zijn naaste familie heeft altijd gezegd daar niks van te weten. O. werd in 2018 voor het eerst opgepakt en na drie maanden weer vrijgelaten. In oktober 2020 pakte de politie hem opnieuw op. Sindsdien is hij niet meer vrij geweest.

Naar aanleiding van vragen van zijn advocaat over het gevonden DNA van O. op Meinema's broek wordt op dit moment extra onderzoek gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut. O. stelt dat zijn DNA via Meinema's eigen handen op zijn kleding kan zijn gekomen, omdat hij en de Klazienavener handen hebben geschud toen ze elkaar ontmoetten en hij achter het stuur van Meinema's Mercedes heeft gezeten.

O. zei vorige week in de rechtszaal dat justitie de dader van de moord 'in de eigen kring' van Meinema moet zoeken. Meer wilde hij er niet over kwijt. "Ik ben niet degene die met namen van anderen strooit."

In april wordt de zaak tegen Hans O. inhoudelijk behandeld.

Hans O. in de rechtbank in Assen (Rechten: Tekening: Heleen van den Broek)

