Ziekenhuizen: 'Voortbestaan kinderhartchirurgie van levensbelang'

De niet-universitaire ziekenhuizen in Noordoost-Nederland roepen in een gezamenlijke brief minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid op de kinderhartchirurgie van het UMCG voort te laten bestaan. Onder meer het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep en Isala Klinieken hebben deze brief ondertekend.

De ziekenhuizen scharen zich eensgezind achter het UMCG dat zich verzet tegen het plan van Kuipers om de kinderhartchirurgie in Nederland voortaan over te laten aan het UMC Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam, schrijft RTV Noord.

In hun brief (via deze link kan je de hele brief lezen) wijzen de ziekenhuizen erop dat het UMCG het enige ziekenhuis in Noordoost-Nederland is waar patiënten met een aangeboren hartafwijking terecht kunnen en daardoor 'een onmisbare schakel' is.

Bijkomende gevolgen

Bovendien zijn de ziekenhuizen bezorgd over de bijkomende gevolgen voor de acute kindzorg in de regio, als het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen (zoals de afdeling officieel heet) uit het UMCG verdwijnt. Een congenitale hartafwijking wil zeggen dat deze aangeboren, maar niet erfelijk is.

Ze wijzen bijvoorbeeld op de kinder-ic-afdeling van het UMCG. "Voor de acute zorg van kinderen is deze zorgfaciliteit in de directe nabijheid van levensbelang. Toegang tot deze zorg moet in alle regio's geborgd zijn, zo ook in de onze."

Overlevingskansen

In hun brandbrief stellen de ziekenhuizen dat het plan van Kuipers onacceptabel is, omdat ernstig zieke kinderen in Noordoost-Nederland daardoor kleinere overlevingskansen zouden krijgen.

Daarom wordt Kuipers dringend verzocht zijn besluit op te schorten en eerst een 'impactanalyse' van het opheffen van de kinderhartchirurgie voor de zorg in Noordoost-Nederland te maken.

Kwaliteit onder druk De kinderhartchirurgie in ons land is nu nog toebedeeld aan vier universitaire medische centra: naast het UMCG zijn dat het UMC in Leiden, het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht. De kwaliteit van die zeer complexe zorg staat onder druk. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het aantal UMC's met kinderhartchirurgie moet worden teruggebracht. Maar daar houdt de eensgezindheid op. Rotterdam en Utrecht Groningen, Rotterdam en Leiden dienden vorig jaar een plan in om met zijn drieën de kinderhartchirurgie op zich te nemen. Maar minister Ernst Kuipers vindt, net als zijn voorganger Hugo de Jonge, dat kinderhartchirurgie moet worden overgelaten aan het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Domino-effect en uitholling Dit tot schrik van het UMCG, ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking, noordelijke politici en vele anderen. Dat heeft niet alleen te maken met de grotere reisafstand tussen Noord-Nederland en Utrecht of Rotterdam. Het UMCG vreest een domino-effect voor andere afdelingen, met als gevolg een uitholling van de academische medische zorg en wetenschap in het Noorden.

