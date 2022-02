Vrouw uit Klijndijk verdacht van poging om baby te doden

Een 30-jarige vrouw uit Klijndijk is in oktober opgepakt omdat ze haar 23 dagen oude dochtertje zo ernstig heeft mishandeld dat het meisje had kunnen overlijden. Dat bleek vanmiddag bij de eerste openbare zitting in de zaak. De jonge moeder wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het meisje werd 28 augustus vorig jaar geboren en het geweld gebeurde half september. De moeder wordt ervan verdacht de baby op haar hoofd te hebben geslagen of gestompt, haar op de grond te hebben gegooid en hard op haar rompje te hebben gedrukt.

De baby heeft het geweld overleefd, is uitgebreid onderzocht en lijkt volgens advocaat Tineke Pieters niets te hebben overgehouden aan het geweld. Het meisje is ondergebracht in een pleeggezin.

'Niet alleen dader maar ook slachtoffer'

Omdat de zaak nog niet inhoudelijk behandeld werd, kwam de vrouw uit Klijndijk nauwelijks aan het woord. Ze volgde de zitting via een videoverbinding vanuit de gevangenis. Pieters vroeg om vrijlating, omdat ze vreest dat haar cliënte psychisch 'helemaal kapotgaat' in de gevangenis. "Ze is niet alleen dader, maar ook slachtoffer."

"Haar dochter is geboren in een stabiele relatie en was erg gewenst", vervolgde Pieters. De nare jeugd van de vrouw uit Klijndijk kwam na de geboorte van het meisje onverwacht naar boven. "Ze moest nu zelf de zorgtaken op zich nemen, de taken die ten aanzien van haar vroeger niet goed zijn gegaan. Ze wilde haar kind juist graag geven wat ze zelf niet heeft gehad, maar ze bleek onmachtig dit te doen", aldus Pieters.

Psychische stoornissen

De vrouw is inmiddels onderzocht en heeft meerdere stoornissen, waarvoor ze volgens de reclassering behandeld moet worden. Dat zou kunnen als de vrouw onder voorwaarden vrijkomt uit voorarrest, adviseerde de reclassering de rechtbank. Ze zou dan alleen onder begeleiding van hulpverleningsinstanties haar dochter mogen zien.

De officier van justitie vindt het te vroeg om de vrouw vrij te laten, omdat de zaak volgens het OM 'heel ernstig' is. Vrijlating zou kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. Ook vindt ze dat de vrouw voor behandeling zou moeten worden opgenomen in een kliniek en waar en wanneer dat kan, is niet duidelijk. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, vreest ze.

'Zeer jong kind'

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om de vrouw vrij te laten. "Het gaat om poging tot doodslag, waarbij een zeer jong kind betrokken is geweest en handelingen zijn verricht door degene die in eerste instantie de zorg voor haar heeft." Dat het dochtertje nu in een pleeggezin zit en de vrouw uit Klijndijk het zwaar heeft in gevangenis, maakt voor de rechtbank geen verschil.

"Dan kunnen we het huis nu te koop zetten", reageerde de vrouw toen ze de beslissing hoorde. Eind april is er een nieuwe tussentijdse zitting in de zaak.