Gedeputeerde Staten: 'Kerncentrale in Drenthe niet mogelijk'

Het is technisch niet mogelijk om een kerncentrale in Drenthe te plaatsen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een brief na vragen van JA21.

Volgens GS ontbreken er in Drenthe grote wateren waardoor het koelen van de reactor niet kan. En dus is het 'technisch niet mogelijk om een kerncentrale in Drenthe te realiseren'.

"Er is ook geen enkel (nationaal) ruimtelijk kader waarbinnen een kerncentrale in Drenthe mogelijk is", meldt GS. "Wij zien daarom ook geen reden voor Drenthe om hiervoor Europese middelen te benutten en geen aanleiding om hiervoor te lobbyen."

JA21-fractievoorzitter Thomas Blinde wilde van het college weten of Drenthe mogelijkheden onderzoekt om Europees geld te krijgen voor duurzame energie. Begin dit jaar werd bekend dat de Europese Commissie van de EU kernenergie onder voorwaarden als duurzaam wil bestempelen.

En dus rook JA21 kansen om meer onderzoek te doen naar kernenergie. De partij ziet in kernenergie een mogelijkheid om duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Volgens Gedeputeerde Staten zorgt het voorgenomen plan van de Europese Commissie er niet voor dat geld uit Brussel te halen valt. "Deze is bedoeld om particuliere investeerders zekerheid te bieden", luidt het antwoord. Tevens wijst GS erop dat het plan nog niet formeel is aangenomen.

Jarenlang gold kernenergie als taboe in de Drentse politiek. Daar kwam in 2019 verandering in. Onder andere op initiatief van Blinde, toen nog van Forum voor Democratie, kwam er een symposium over thorium-kernenergie, dat uiteindelijke in september 2021 plaatsvond.

Blinde ziet graag opnieuw een symposium over kernenergie georganiseerd worden. GS laat weten daar geen aanleiding voor te zien.

