Jacob van Gelder nu zelf lijsttrekker Gemeentebelangen Tynaarlo

Jacob van Gelder uit Eelde is zelf lijsttrekker van Gemeentebelangen Tynaarlo. Het bestuurslid was één van de hoofdrolspelers in de soap rondom het voorzitterschap van de partij, die uiteindelijk zorgde voor een breuk.

Richard Aeilkema, beoogd lijsttrekker van Gemeentebelangen, heeft inmiddels Tynaarlo Nu opgericht. De nieuwe partij en Gemeentebelangen hebben een convenant getekend, waarin ze aangeven elkaar niet langer verwijten te maken.

'Ook buiten Eelde te horen'

Voor Gemeentebelangen was het de afgelopen dagen nog even aanpoten om een kieslijst gereed te maken, maar dat is volgens Van Gelder goed gelukt. Dat hij zelf lijsttrekker is, heeft volgens hem met tijd en ervaring te maken. "We hebben iemand nodig die de campagnetijd goed kan coördineren", zegt Van Gelder. "Daar heb je tijd voor nodig. Ik heb veel vrije tijd en heb de handschoen opgepakt. Er was op korte termijn geen lijsttrekker te vinden die zo ingevoerd is in de politiek."

Ben Leistra is de nummer twee op de lijst en Dennis Franke staat op een derde plek. "Met Jacqueline Haijkens hebben we een goede secretaris binnen onze partij. Daarnaast hebben we veel mensen uit corsowijken op de lijst", zegt Van Gelder. Daarmee doelt hij op de wijken die jaarlijks meedoen aan het Bloemencorso in Eelde. Daar zit meteen ook de crux van de partij: binnen Eelde-Paterswolde is Gemeentebelangen goed vertegenwoordigd, daarbuiten valt het tegen.

Toch denkt Van Gelder dat het best mogelijk is om ook mensen buiten Eelde te bereiken. "Als je hard genoeg schreeuwt, horen mensen in Vries en Zuidlaren je ook. Daarbij denk ik dat we Leefbaar Tynaarlo op veel vlakken kunnen vinden. Dan bereik je gezamenlijk al veel meer mensen."

