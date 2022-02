Jessica Poel stapt naar rechter om woningaanpassing af te dwingen

De chronisch zieke Jessica Poel uit Dalen zoekt de rechter op. Zij en de gemeente Coevorden staan lijnrecht tegen over elkaar wat betreft geschikte bewoning. "Het is ongelooflijk wat de gemeente Coevorden doet", vertelt Poel geëmotioneerd. "Ik vecht door tot ik krijg waar ik recht op heb. Niet alleen voor mijzelf, maar voor iedereen die met zoveel onbegrip en onmenselijkheid te maken krijgt."

Vanaf oktober 2019 probeert Poel aanpassingen voor haar woning te realiseren via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente wees haar twee verzoeken af. Poel tekende bezwaar aan, met als resultaat dat de twee partijen voor de gemeentelijke bezwarencommissie belandden.

Advies van bezwaarschriftencommissie

Begin december adviseerde de commissie volgens Poel dat de gemeente niet per se het huis van Poel hoeft te verbouwen. Ze mogen andere geschikte woningen aanbieden. Dit zou de gemeente aanzienlijke kosten schelen, aangezien er al rolstoelvriendelijke woningen in de gemeente beschikbaar zijn. Er is wel een voorwaarde aan verbonden, de nieuwe woning moet wel geschikt worden geacht voor mevrouw Poel. Dat wil zeggen dat de woning moet voldoen aan de eisen van een adviesrapport die is opgesteld op aandragen van de bezwaarschriftencommissie.

Het heeft geleid tot het laatste aanbod van de gemeente richting Poel. Verhuizen naar een rolstoelgeschikte woning, waarbij de gemeente de kosten vergoed voor een aangepaste keuken en een verhuiskostenvergoeding aanbiedt.

Drie aangeboden woningen

Tot nu zijn er drie huizen aangeboden die volgens de gemeente geschikt zijn, maar die niet voldoen aan de gestelde eisen van het adviesrapport zeggen Poel en haar advocaat Meindert Doornbos. Volgens de gemeente voldoen de woningen wel aan alle eisen, ook aan die van het adviesrapport.

Poel heeft alle woningen bezocht inmiddels en denkt daar absoluut anders over. Poel heeft de gemeente laten weten in gesprek te willen gaan over mogelijke aanpassingen aan de aangeboden woningen. Alleen geeft de gemeente aan dat niet te willen, dat kon in de bezwaarschriftenprocedure en deze is afgerond.

"Als zij het er niet mee eens is kan mevrouw Poel nu naar de rechter gaan" geeft woordvoerder Gert de Groot van gemeente Coevorden aan. "De huizen zijn rolstoelgeschikt, voldoen aan de wettelijke eisen en bieden ruimte voor het complete huishouden van mevrouw Poel."

De hele procedure voor niks

Advocaat Doornbos zegt begrip te hebben voor het feit dat de gemeente kijkt naar goedkopere oplossingen, maar is verbaasd over het feit dat de gemeente wegloopt voor een overleg over aanpassingen voor de aangeboden woningen. "Daarmee leggen zij in feite het hele advies van de bezwaarschriftencommissie naast zich neer. Waarom hebben we dan die hele procedure doorlopen?", vraagt hij zich af.

"Ik heb dit nog nooit eerder in mijn carrière meegemaakt", aldus de advocaat. Door de gang naar de rechter zal Poel minstens nog een jaar langer verwikkeld zijn in juridische procedures in plaats van te kunnen werken aan haar fysieke en mentale gezondheid. "Het geeft me het gevoel dat het niet langer draait om mijn welzijn, maar om geld en macht", zegt Poel.

Lees ook: