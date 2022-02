Meppeler thuis zwaar toegetakeld: vijf jaar cel geëist tegen Twenten

Tegen mannen uit Hengelo en Enschede heeft het Openbaar Ministerie vijf jaar gevangenisstraf geëist voor het in elkaar slaan en neersteken van een man uit Meppel. Dat gebeurde op de avond van 20 augustus afgelopen jaar in het huis van de Meppeler. Het OM ziet het geweld als een poging tot doodslag. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Tegen de 23-jarige man uit Enschede eiste de officier van justitie vijf jaar, waarvan één voorwaardelijk, omdat de man psychische problemen heeft. De Hengeloër (34) moet van de officier echt vijf jaar de cel in.

'Gedoe om een meisje'

"De aanleiding voor het geweld is gedoe om een meisje, zoals we dat vroeger noemden", zei de officier van justitie. De ex-vriendin van de man uit Hengelo had een relatie met de man in Meppel. Toen hij op de avond van 20 augustus hoorde dat de vrouw weer bij de Meppeler was, ging hij er samen met een vriend uit Enschede naartoe.

De man ontkende tijdens de rechtszaak dat hij jaloers was. Volgens hem behandelde de Meppeler de vrouw uit Almelo slecht. De twee Twenten hadden beiden gedronken toen ze bij de man in Meppel aanbelden. Toen die opendeed, werd hij naar eigen zeggen meteen met een hard voorwerp neergeslagen. Hij kreeg onder andere klappen op zijn hoofd.

Later vond de politie een klauwhamer die was achtergebleven in het huis. Daarop zat DNA van de man uit Enschede. Die ontkent dat hij met de hamer heeft geslagen.

Grote snijwond in gezicht

Toen de Meppeler overeind probeerde te krabbelen, dook de andere man op hem met een mes. Het slachtoffer werd onder meer in zijn gezicht gestoken. Ondertussen schopte de ander hem, zei hij later bij de politie. Het lukte hem zijn twee aanvallers, van wie hij alleen de ex van zijn vriendin kende, van zich af te schoppen en de deur uit te werken. Toch kwam de man uit Hengelo daarna weer binnen. Het bloedende slachtoffer rende toen naar buiten en klom over een schutting.

Uit onderzoek bleek dat hij dertig letsels op zijn lichaam had. Hij had onder meer een snijwond van 14 centimeter in zijn gezicht en een scheur van 5 centimeter in het oor. Ook had de man gekneusde ribben. Het slachtoffer houdt blijvend letsel in zijn gezicht over aan de steekpartij. Hij eist ruim 10.000 euro schadevergoeding.

Opgepakt bij tankstation

Politieagenten zagen veel bloed in de woning. De Twenten waren er toen al vandoor. Maar ze konden nog dezelfde nacht bij een tankstation verderop in de straat worden aangehouden. De vrouw uit Almelo was bij hen. Zij werd ook opgepakt, maar later weer vrijgelaten. Haar zaak is geseponeerd.

Beide mannen worden ook verdacht van geweld in hun woonplaatsen. In juni 2020 gaf de Enschedeër een man op straat een vuistslag. Die man wilde hem juist komen helpen, omdat hij ruzie had met iemand anders. De man uit Hengelo mishandelde vorig jaar augustus zijn ex-vriendin. Hij sloeg haar met zijn vuisten en een vliegenmepper.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

