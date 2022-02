Eigenaar omstreden biomassacentrale Meppel: 'Dit is een nette centrale'

De omstreden biomassacentrale bij de wijk Nieuwveense Landen in Meppel, waarover veel klachten zijn, voldoet aan alle eisen en is 'een nette, gecertificeerde centrale'. Dat zegt exploitatiemanager Karel Mulder van elektrotechnisch bedrijf Croonwolter&dros, eigenaar van de biomassacentrale.

"Het is een mooie uitvinding. En het kan voorkomen dat men wel eens wat ruikt. Maar als er echt wat mis is, gaat hij vanzelf uit", zegt Mulder. "En er is wel eens rook, maar dat is op momenten dat het wettelijk mag."

Het bedrijf reageert daarmee op de politieke ophef die er al een tijdje in Meppel is over de overlastgevende biomassacentrale.

Bewoners van Nieuwveense Landen, die vlak bij de installatie wonen, klagen over rook-, geur- en geluidsoverlast. Ook is er onvrede over de warmtetarieven, die zouden te hoog zijn.

Interpellatiedebat

Vanavond moet het college van B en W, en dan met name verantwoordelijk wethouder Jaap van der Haar (Sterk Meppel) in de gemeenteraad verantwoording afleggen over het handhavingstraject rond de overlast, dat zou ernstig hebben gefaald.

Met alle klachten vanuit de wijk over de biomassacentrale zou veel te weinig gedaan zijn. Ook de communicatie, onder meer over waar mensen met hun klachten moeten zijn, zou niet deugen. Bewoners voelen zich in elk geval van het kastje naar de muur gestuurd en verwijten dat vooral de gemeente Meppel.

'Opgeblazen'

Manager Mulder van eigenaar Croonwolter&dros vindt de hele situatie rond de biomassacentrale van Meppel 'wel een beetje opgeblazen'. "Dit is wel heel erg politiek allemaal, en daar houd ik me liever niet mee bezig. We hebben afgelopen week nog een goede bewonersbijeenkomst gehad, en er zijn ook duidelijke afspraken met de gemeente."

Croonwolter&dros bouwde de biomassacentrale die draait op gecertificeerd afvalhout, vier jaar geleden aan de rand van de wijk Nieuwveense Landen. Volgens het bedrijf gebeurde dat 'geheel volgens de spelregels die Meppel had opgesteld', want die wilde met het nieuwe warmtenet voorop lopen in Drenthe. Het moest het duurzame paradepaardje worden. Inmiddels lijkt het meer een zorgenkindje.

De biomassacentrale is een op houtpellets gestookte centrale die 420 huizen in de nieuwbouwwijk via een collectief warmtesysteem verwarmt en ook koelt. Maar veel bewoners ervaren er dus hinder van.

Gemeente dubbelrol

De gemeente Meppel heeft ook een rol in de biomassacentrale, samen met netbeheerder Rendo. Ze vormen MeppelEnergie en beheren het collectieve warmte-koudesysteem in Nieuwveense Landen, en nemen de duurzame energie af van de biomassacentrale. Beide organisaties zijn voor vijftig procent aandeelhouder.

De gemeente Meppel is daarmee niet alleen belanghebbende in het warmtenet, maar moet tegelijkertijd ook handhavend optreden als er zaken rond de centrale misgaan en er klachten zijn.

De gemeente moet dan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) inschakelen, om de boel te laten inspecteren als er milieuregels worden overtreden. Die 'dubbelrol' van energieleverancier en handhaver, wordt door de politiek ook niet als handig ervaren.

'Uitstoot mag op bepaalde momenten'

De exploitatiemanager van CroonWolter&Dros erkent dat er soms rook uit de pijp komt van de centrale, maar dat gebeurt volgens hem vooral op opstartmomenten en bij reguliere onderhoudsbeurten. Dat er dan uitstoot is, en de machine op dat moment niet aan de milieunormen voldoet, is volgens hem wettelijk geoorloofd.

"Als er overdag te weinig vraag is naar warmte, valt de centrale stil. Als de vraag dan 's avonds ineens toeneemt, dan start hij weer op, wat voor korte tijd rookpluimen veroorzaakt." Bovendien is het niet altijd rook, zegt Mulder, maar gaat het soms ook om waterdampen, die witte pluimen veroorzaken.

Volgens Mulder gaat het om een volautomatische centrale die op gezette tijden een onderhoudsprogramma draait. Ook dan is er rook. Verder komt het voor dat gasbranders, die ook in de centrale zitten, voor een moment aangaan. Want die moeten in geval van nood ook werken, om warmte te leveren via gas, als dat via biomassa niet kan. "En op die momenten hebben we vrijstelling van de normen, en mogen we rook uitstoten."

Extra rookdetectiesysteem

Volgens Mulder wordt er op dit moment gewerkt aan een extra rookdetectiesysteem in de pijp van de biomassacentrale. Die zorgt voor een extra monitoring van de uitstoot. "Die techniek zit er inmiddels in, maar moet nog goed afgesteld worden. Eind februari hopen we dat klaar te hebben." Als er volgens dit meetsysteem iets mis is, en er te veel rook is, schakelt de machine automatisch uit.

Ook wordt er gewerkt aan de geluidsoverlast van de biomassacentrale, zo zegt Mulder. Die overlast komt van de koelers bij de biomassacentrale. Dat zijn koelapparaten die ervoor zorgen dat er koude lucht via het warmte-koudesysteem wordt aangeleverd, om de huizen te koelen. Daar komen akoestische industriële schermen omheen. Dat moet volgens Mulder in april klaar zijn.

Dreiging van dwangsom

Vanwege de geluidsoverschrijding die vorig jaar ook door de RUD werd gemeten, dreigde de gemeente Meppel de eigenaar van de biomassacentrale vorig jaar met een dwangsom. "Maar aan dat probleem werken we nu", zegt Mulder.

Een dreigende boete vanwege rookoverlast is er volgens het bedrijf niet gekomen. "De RUD heeft geen exacte metingen gedaan van rookuitstoot en dan kun je ook geen dwangsom opleggen", zegt Mulder.

Volgens Mulder staan er in ons land meer dan duizend vergelijkbare biomassacentrales. "Het is een mooie uitvinding, en het werkt prima, maar soms heb je technische problemen. Maar die zijn wat ons betreft grotendeels voorbij."

Lees ook: