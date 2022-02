Dorpsbelang: Melkweg in Klijndijk na reconstructie juist onveiliger

Het dorp strijdt al jaren tegen vrachtwagens en hardrijders die de Melkweg gebruiken als kortste route naar Musselkanaal en Oost-Groningen.

De maximumsnelheid op de weg ligt op een heel klein deel op 30 kilometer per uur. Er zijn obstakels en de weg heeft een middengeleider gekregen.

Maar die verkeersmaatregelen werken niet, zeggen Cor Hogekamp van Dorpsbelang en Jan Koopman van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk. Met name de situatie in het kleine stuk waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden is gevaarlijk en onoverzichtelijk, vinden zij.

Voetgangers en fietsers

De kruising met de Visserstraat is een plein geworden met aan beide kanten grote verhoogde obstakels op de doorgaande rijbaan. Op de obstakels staan snelheidsborden. "In de eerste week dat die er stonden is er al iemand rechtdoor geschoten. Het bord werd eraf gereden", vertelt Hogekamp. "Veel mensen remmen niet af, maar denken juist dat ze nog mooi even voor de tegenligger over het plein kunnen.

Het gevolg is dat ze elkaar op het plein tegenkomen. Dat is de ruimte voor voetgangers, fietsers en verkeer van links en rechts. Mijn buurmeisje moest laatst wegspringen, anders was ze aangereden. En als het plein vrij is, sjezen automobilisten er soms met 60 tot 70 kilometer per uur overheen."

Dorpsbelang Klijndijk: zelfs Veilig Verkeer Nederland vindt dit een onveilige verkeerssituatie. (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Volgens verkeerswethouder Nynke Houwing van Borger-Odoorn is juist vanwege de wens van het dorp de kruising zo gemaakt. De situatie werd als gevaarlijk gezien door het dorp. "Dan moet je ook aanpassingen aan de weg maken om het verkeer te remmen. Als het aan de gemeente had gelegen, was ook dat stuk gewoon 50 kilometer per uur gebleven zonder obstakels."

Dorp wil de hele Melkweg 30

Volgens Koopman en Hogenkamp heeft de gemeente niet geluisterd naar het dorp. Kooman: "Ja, er is een enquête geweest over verschillende wegvarianten. En ja, de gemeenteraad heeft voor de variant gekozen waar de meeste voorkeur naar uitging. Maar in de enquête en in de plannen zat niet de variant om van de weg in de hele bebouwde kom een 30-kilometerzone te maken."

Hogenkamp vult aan: "Er wonen hier 45 gezinnen, van wie de oprit allemaal uitkomt op de Melkweg en daartussen staan bomen. Onoverzichtelijk en gevaarlijk bij een snelheid van 50 kilometer per uur."

Houwing: "We praten als sinds begin jaren tachtig over aanpassingen aan de weg en de verkeersintensiteit. Het is een gebiedsontsluitingsweg voor meerdere dorpen, dus een doorgaande weg."

De wethouder vervolgt: "De maximumsnelheid daarvan is 80 kilometer per uur en binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur. We hebben in Klijndijk al een klein stukje een uitzondering gemaakt. Als we dat over de hele weg in de bebouwde kom doen, willen de andere dorpen dat misschien ook. Dan hou je ook geen gebiedsontsluitingsweg meer over."

Op de Melkweg in Klijndijk kan nog steeds veel te hard gereden worden stelt Dorpsbelang Klijndijk (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Nieuwe afslag N34

Klijndijk vreest het moment dat de nieuwe afslag van de N34 bij het dorp klaar is. Dan komt er nog meer doorgaand verkeer. Volgens cijfers (prognose) van de provincie lijkt dat mee te vallen. Maar die berekening komt al uit 2014.

Volgens de eerste metingen op de Melkweg na de reconstructie is er nu zelfs iets minder verkeer dan voorheen. Maar je moet eigenlijk wachten totdat de N34, de Rondweg om Emmen en de doorgaande weg bij Valthermond helemaal klaar zijn, zegt Houwing. "We blijven het verkeer op de Melkweg meten."

Lees ook: