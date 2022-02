Hogere straf voor internetoplichting en vuistslag bij verkeersruzie

Een man uit Hoogeveen is veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Hij bestelde in 2018 spullen bij een webshop op naam van iemand anders en zonder ze te betalen. Het jaar erop gaf hij een man op een parkeerplaats in Oosterwolde een vuistslag bij een verkeersruzie.

Bij een webshop voor ruiterartikelen bestelde de man 22 keer spullen op naam van een vrouw uit Sleen, die hem helemaal niet kende. Hij bestelde met achteraf betalen, maar de webshop kreeg het geld - in totaal zo'n 12.000 euro - nooit.

Identiteitsfraude

Toen een medewerker contact opnam met de vrouw in Sleen met wiens gegevens de pakketjes werden besteld, bleek zij van niets te weten. Haar dochter deed aangifte van identiteitsfraude. Uit onderzoek bleek dat de bestelde spullen steeds eerst het huisadres van de vrouw als afleveradres hadden en dat de besteller dan in de nacht voor de aflevering het adres veranderde in een PostNL-punt in een supermarkt.

Zo werden onder andere pakketjes geleverd bij supermarkt Albert Heijn in Sleen, maar ook bij andere winkels in Drenthe. Een man die in mei 2018 in Sleen twee keer een pakje kwam afhalen, werd opgepakt. Hij verklaarde te werken in opdracht van de Hoogevener. Die reed hem en ook een andere man rond om de pakketjes op te halen. De Hoogevener verkocht de bestelde spullen daarna via Marktplaats.

'Berekenend'

Hoewel het de rechtbank is opgevallen dat de zaak erg oud is, zonder dat de officier van justitie daarvoor een goede reden heeft gegeven, valt de straf toch hoger uit dan zijn eis. De aanklager eiste zestig uur werkstraf en één maand voorwaardelijk. De rechtbank vindt die straf te laag in vergelijking met andere, gelijkwaardige, zaken.

De drie rechters oordelen dat de man bij de oplichting berekenend te werk is gegaan door op naam van iemand anders spullen te bestellen en dan steeds vlak voor het bezorgmoment de afleverplek te veranderen en iemand anders de pakketjes te laten afhalen.

'Uppercut'

De man heeft de oplichting tijdens de rechtszaak twee weken terug ontkend. De vuistslag in Oosterwolde gaf hij wel toe. Hij kon weinig anders, want het geweld was vastgelegd door bewakingscamera's.

Het gebeurde in april 2019 op de parkeerplaats bij een supermarkt. De man reed daar en kreeg ruzie met een andere bestuurder nadat één van hen niet oplette en bijna op de ander botste. De ruzie leek gesust, maar bij de ingang van de supermarkt kregen de twee opnieuw woorden en sloeg de Hoogevener de andere man neer. Het slachtoffer verklaarde dat hij 'uppercut' kreeg.

