Hoogeveense Cascaderun verplaatst naar juni

De Cascaderun in Hoogeveen wordt dit jaar op 12 juni gehouden. Het hardloopfestijn is normaal gesproken in april, maar door onzekerheid vanwege corona is de run opgeschoven.

Na twee jaar helemaal te zijn afgelast vanwege de coronacrisis, keert het grootste hardloopevenement dit jaar terug op de kalender. Traditiegetrouw wordt de Cascaderun in april gehouden, ook voor 2022 was dat op 10 april de bedoeling.

Vergunning

Vanwege de huidige regels voor evenementen heeft de organisatie besloten in juni te gaan hardlopen door Hoogeveen. "Het organiseren van grote evenementen is nu nog niet mogelijk en blijft voorlopig onduidelijk", zegt voorzitter Michael Brinkhof. "De kans dat we de Cascaderun in april kunnen organiseren is heel klein en een vergunning kan nu nog niet worden afgegeven."

In overleg met de gemeente Hoogeveen werd gezocht naar een ander moment. "We hebben met al onze vrijwilligers voldoende tijd nodig het evenement te organiseren. Daarom hebben we besloten het te verplaatsen naar juni. We hopen dan weer duizenden hardlopers en vele toeschouwers te ontvangen in Hoogeveen", aldus Brinkhof.

Inschrijvingen

Inschrijven kan nog tot en met begin mei. De organisatie meldt dat alle inschrijvingen die al binnen waren geldig blijven voor de individuele deelnemers aan de Cascaderun, GigaG Cascaderun, de Unicef Kinderloop en voor bedrijventeams. "Deelnemers die niet kunnen op 12 juni 2022, kunnen tot 6 mei 2022 het startnummer gratis over laten schrijven op naam van een andere deelnemer."

Lees ook: