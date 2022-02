Wethouder Meppel overleeft verhit biomassa-debat

Samengevat zijn er drie problemen rondom de centrale. Er is overlast bij omwonenden door rook, stank of geluid van de centrale bij de nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen. Daarnaast zijn gebruikers ontevreden over prijzen en levering. Verder is er een communicatieprobleem. Door de vele verschillende betrokken partijen is niet altijd duidelijk waar meldingen gemaakt moeten worden.

Van der Haar belooft dat alle problemen momenteel goed worden aangepakt. Hij heeft nauwer contact met een afvaardiging van de wijk over de communicatie. Daarnaast wordt met zowel het energiebedrijf (Meppel Energie) als de uitbater van de centrale (CroonWolter&Dros) de overlast aangepakt.

Door speciale rookdetectiemeters wordt het probleem met rookoverlast aangepakt en er komen uiterlijk in april akoestische schermen over de lawaaiige koelers. Ook wil Van der Haar kijken of gemeente Meppel haar aandelen in de constructie kan verkopen. Daarmee wil de wethouder de dubbelrol als mede-eigenaar en belangenbehartiger voor de inwoners verbreken. "Zodat we elkaar niet meer bijten."

Nieuwe wethouder

Goede voornemens, maar vooral de oppositiepartijen in Meppel zochten een excuus van de wethouder. Dat kwam in hun ogen niet. "Als we de wethouder vragen naar reflectie over zijn eigen handelen, kijkt hij naar andere partijen en niet naar zichzelf", stelde Xander Topma (SP). "Wij hadden al geen vertrouwen in deze wethouder. Dat is alleen maar bevestigd. Wij kijken uit naar een nieuwe raadsperiode met een nieuwe wethouder die wel problemen van de inwoners gaat oppakken."

"Ook bij ons is het geschade vertrouwen niet hersteld", vulde Jeannet Bos (D66) aan. "Ik heb niet de reacties gehad waar ik op hoopte. De wethouder is niet reflectief op zijn handelen. We horen vaak de termen 'actief en betrokken', maar dat hoor ik niet terug. Ik wil mijn zware teleurstelling uitspreken in de manier waarop de wethouder hiermee omgaat."

Vertrouwen beschadigd

GroenLinks zag Van der Haar naar de toekomst kijken, en daarbij de terugblik overslaan. Anouk de Vlieg: "Onze fractie mist een kritische terugblik op hoe het zover heeft kunnen komen. De laatste jaren zijn mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Vanavond zijn alle kastjes besproken behalve de wethouder, terwijl hij ook een kastje is. We missen empathie voor de ontstane situatie. Het vertrouwen van de Meppelers in de gemeente wordt nu niet hersteld en daarom zijn we erg teleurgesteld. Ons vertrouwen is verder beschadigd."

Coalitiepartijen Sterk Meppel, VVD en CDA waren milder van mening. "Wat ons betreft heeft de wethouder vanavond wel laten merken zich verantwoordelijk te voelen", aldus Sandra Wolvekamp van het CDA. Zij hoopt dat Van der Haar gauw in gesprek gaat met de betrokken bewoners en daarover ook verslag doet aan de raad. "Dat moet een breed gesprek zijn."

"We danken de wethouder voor zijn duidelijke onderbouwing", zei Eduard Annen van Sterk Meppel. "We zien verbetering in het handelen en dat problemen gedegen aangepakt worden."

Vervolgdebat

Donderdag gaat de gemeenteraad opnieuw in debat met Van der Haar. Waar het vanavond ging over de problemen in de afgelopen periode, gaat het donderdag over de toekomst. Daar hebben partijen, omwonenden en gebruikers verschillende ideeën bij. Zo zijn er twee gebruikers die zichzelf willen afkoppelen van de biomassacentrale.

"Er zijn in de afgelopen twaalf jaar keuzes gemaakt. We hebben gekozen voor een warmtenet met een biomassacentrale waarbij we aandeelhouder in de maatschappij geworden zijn. Inmiddels zijn de markt en inzichten veranderd. De gemeente kan een andere rol aannemen. Ik hoop dat we daar komende donderdag verder kunnen komen, omdat de gedachten van het verleden niet meer relevant zijn", besloot Van der Haar.

Wethouder Jaap van der Haar (Sterk Meppel) (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

