Uitbreiding Green Planet Pesse houdt gemoederen bezig: ruim 30 insprekers bij raad

Zo'n dertig mensen kwamen vanavond inspreken tijdens de raadsvergadering in Hoogeveen. Op de agenda stond het plan van ondernemer Edward Doorten om zijn tankstation uit te breiden in Pesse. Hij wil een reclametoren, klimbos en speelbos aanleggen. Beter bekend als Green Edge. Veel omwonenden zien die plannen niet zitten en willen hun zorgen kenbaar maken.

De voornaamste klachten die de insprekers hebben gaan over de reclametoren langs de A28. Dat werd vanavond nogmaals kenbaar gemaakt. De ondernemer heeft inmiddels de toren in zijn plannen verlaagd naar 37 meter. Ook komt er een 'privacyscherm' en zullen de reclameborden dieper in de toren komen te liggen om lichtoverlast tegen te gaan.

Maar dat is voor de Pessenaren niet voldoende. Wat hun betreft komt er helemaal geen reclamemast.

Noodzaak toren

Veel omwonenden zijn bang dat vanaf de toren in hun achtertuin kan worden gekeken. "Wij besteden veel van onze vrije tijd in de tuin. De privacy is dan totaal verdwenen", vertelt één van de insprekers. "Het privacyscherm gaat ook niet werken. Wij liggen in de bocht van de A28, de reclameborden kunnen wij dan nog steeds zien", vult een andere inspreker aan. Andere Pessenaren stellen dat de komst van de reclametoren helemaal niet nodig is om zijn tankstation succesvol uit te breiden.

Volgens Doorten, die zelf ook aanwezig was, is de komst van de reclamemast noodzaak. Hij wil de komende jaren ruim 40 miljoen investeren in een waterstofproject en duurzame brandstoffen. Om dat rendabel te maken heeft hij wel veel meer bezoekers nodig die naar zijn tankstation komen. Dat wil hij bereiken met de komst van de mast.

"Maar niemand weet dat we hier achter de bosjes langs de A28 zitten", stelt de ondernemer. "Daarom hebben we de reclametoren nodig om aan te tonen wat hier qua duurzaamheid allemaal kan."

20.000 euro voor bomen

Een andere groep insprekers maakt zich juist zorgen over het groen rondom het tankstation. Eerder zijn al bomen gekapt voor de aanleg van een parkeerplaats voor trucks. "Op de impressiefoto's zien we telkens veel groen, maar dat is veel groener dan in werkelijkheid. In al die jaren tijd is er nog enkele boom neergezet. Meneer Doorten wil graag met zijn plannen uitstoot terugdringen, maar bomen kunnen natuurlijk ook veel CO2 opnemen", aldus een inspreker.

Doorten zegt dat er nog geen bomen zijn aangelegd, omdat de werkzaamheden aan het tankstation eerst moeten worden afgerond. "Anders zorg je ervoor dat nieuw groen beschadigd en dan heeft het geen zin meer."

Voor omwonenden die eventueel last kunnen hebben van de reclamemast wil hij bomen planten. Daar is een budget van 20.000 euro voor vrijgemaakt. Maar tegenstanders zijn daar niet enthousiast over. "Het kan jaren duren voordat de bomen volgroeid zijn. In de winter zijn ze kaal en zie je de toren nog steeds."

'Geen draagvlak'

Tijdens de inspreeksessie konden raadsleden vragen stellen. Zij waren vooral benieuwd of het tankstation nogmaals met omwonenden in gesprek wil om tot een compromis te komen. Volgens Doorten staat de deur altijd open. "Van goede onweersbuien klaart de lucht op. Maar we zijn al eerder in gesprek geweest en de omwonenden zijn duidelijk. Ze willen de toren niet in de achtertuin."

"We hebben inmiddels uren en avonden gesproken met elkaar", laat Folkert Metselaar van actiecomité Gien Planet weten. De groep was vanavond aanwezig om in te spreken. "Maar het feit is dat er geen draagvlak is voor de toren. Ik wil best in gesprek, maar dat moet ik eerst overleggen met het actiecomité. We hebben inmiddels alles wel besproken en het verhaal is duidelijk."

De raad werd dinsdagavond geïnformeerd over de gewijzigde plannen. Over twee weken zal er een debat plaatsvinden over de uitbreiding. In maart volgt een beslissing.

