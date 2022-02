Jongste Drentse lijsttrekker heeft DM's altijd open staan

"Dat is wel bijzonder ja", zegt Hooiveld over het feit dat hij straks als 24-jarige de kar trekt voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn, de grootste partij in de gemeente op dit moment. Overigens is dat nog niet 100 procent zeker, want van Forum voor Democratie in Hoogeveen is de lijsttrekker nog niet bekend.

Nieuw elan

Nieuw is het raadswerk niet voor Hooiveld, maar na de verkiezingen hoopt hij zijn stempel duidelijker te drukken door 'nieuw elan en jeugdigheid' toe te voegen. Tegelijk zegt hij er nuchter tegenaan te kijken. "Je moet niet te serieus nemen wat je doet. Ik neem het wel serieus, maar maak het niet groter dan dat het is."

De masterstudent Journalistiek uit Odoornerveen wil 'benaderbaar en toegankelijk' zijn voor inwoners. Het contact met inwoners zoeken doet hij waarschijnlijk net even anders dan een 60-plusser. "Ik heb via Facebook contact. Mijn DM's (direct messages, red.) staan altijd overal open op al mijn 'socials'. Dus ze kunnen me altijd benaderen."

Ervaring

De frisheid en het jeugdige enthousiasme dat Hooiveld hoopt te brengen kan ook anders uitpakken. Af en toe moet hij afgeremd worden, dat leert hij van de ervaren partijgenoten. "Soms moet je even tot tien tellen. Dat ontbrak er bij mij nog wel eens aan, want ik ben heel enthousiast. Dat kan soms wel een kleine valkuil zijn."

Voor af en toe een pas op de plaats maken deinst Hooiveld ook niet terug. "Als je een keer in het debat zit en je wordt voor het blok gezet, dan kun je ook gewoon zeggen dat je het niet weet. Dat is geen probleem, want je bent ook maar een mens. Je kunt niet alles weten."

Verkiezingen

Aan een voorspelling over het aantal stemmen dat hij op 16 maart binnenhaalt, waagt hij zich niet. "Ik ga gewoon mijn best doen en ik zie wel wat er gebeurt. We hebben volgens mij een sterk programma als Gemeentebelangen, dus ik verwacht er wel wat van."

