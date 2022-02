Gemeente Westerveld gaat zich meer inzetten voor nieuwbouw

Het college van burgemeester en wethouders van Westerveld gaat meer de regie nemen om te zorgen voor extra woningen in de gemeente. Dat is gisteravond besloten in de gemeenteraad. Het voorstel is een wijziging in de omgevingsvisie. Daarin staan de ambities voor de gemeente voor de komende jaren.

De VVD kwam met het voorstel. "Als de markt het laat afweten, moet de gemeente de regie nemen", onderbouwde fractievoorzitter Renate Masselink het voorstel. "Niet alleen faciliteren, sturen en promoten, maar een actieve houding aannemen in het realiseren voor woningen voor starters en vernieuwende woonconcepten."

Met het voorstel komt de VVD tegemoet aan de oproep van een aantal jongeren uit Dwingeloo, die onlangs hun stem lieten horen. Volgens hen zijn er vrijwel geen woningen in het dorp te koop of zijn ze te duur. "Dat raakte ons", aldus Masselink.

Gaswinning, woningbouw en bollenteelt

De raad vergaderde de hele avond over de omgevingsvisie. Daarin stelt de gemeente haar plannen over de leefomgeving voor de lange termijn vast. Belangrijke thema's zijn onder meer de gaswinningproblematiek, woningbouw en de bollen- en lelieteelt. De raad kreeg gisteravond de mogelijkheid om er wijzigingen in aan te brengen.

De omgevingsvisie is een onderdeel van de omgevingswet, die door het Rijk wordt vastgesteld. Maar die wordt uitgesteld tot komend najaar of begin 2023. Dat leidde tot een kribbige reactie van burgemeester Rikus Jager, die vond dat de gemeente zich 'het schompes werkt', terwijl het Rijk schijnbaar de tijd neemt.

Verkiezingsretoriek?

Ook ging de discussie over het Lustergeonplein in Vledder. Dorpsbelang wil van het plein een centrale ontmoetingsplek maken. De PvdA sluit zich hierbij aan en diende daarom een voorstel in om Vledder een voorbeeldrol te geven voor andere dorpskernen die eenzelfde plan hebben. "Hoewel de initiatiefnemers zelf al veel werk verzetten, hebben ze de rol van de gemeente ook nodig", zei Jan Puper van de PvdA.

Hoewel wethouder Klaas Smidt het hiermee eens was, vond hij dat Puper dit plan enkel inbracht om zich in de schijnwerpers te zetten voor de komende verkiezingen. "We hebben een heel rijtje aan verlangens binnen de gemeente die nu aan de oppervlakte komen", zei Smidt. "Het zal wel met de verkiezingen te maken hebben", voegde hij eraan toe.

'Flauwekul'

Die laatste opmerking veel bij Puper verkeerd. "Het is flauwekul wat u zegt", wierp hij tegen. "U gaat er veel te makkelijk mee om en mag daar niet zomaar mee wegkomen." Later nam Smidt zijn woorden terug.

De omgevingsvisie werd door een overgrote meerderheid van de raad aangenomen. Progressief Westerveld stemde tegen. Volgens de partij laat het plan inwoners 'in de kou laat staan' voor wat betreft hun zorgen over milieuleefomgeving.

