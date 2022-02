Sauna in Zuidwolde is weer op temperatuur en kan dus open

Er heerst een feestelijke sfeer bij de sauna van Zuidwolde. Zo is het pand versierd met blauwe en witte ballonnen. "We hebben er heel veel zin in. We gaan weer open", zegt eigenaresse Jeannette van Putten.

De eerste gasten

Twee saunaliefhebbers staan al ongeduldig te wachten bij de deur. "We zijn hier minstens één keer per maand. Echt een ultieme ontspanning", zegt de ene vrouw enthousiast. Ze dragen beiden een grote tas. "Handdoeken hebben we mee, bodylotion, een badjas en natuurlijk wat leesvoer. We waren er helemaal beroerd van dat de sauna zo lang dicht was."

Complete dag bieden

In de periode dat de sauna gesloten was, heeft de kok ook een nieuwe menukaart bedacht. "Hier hoort ook een lunch en diner bij", zegt Van Putten. "Naast dat we de sauna nu op de perfecte temperatuur hebben, heeft de kok zich gisteren in het zweet gewerkt voor de nieuwe menukaart. We zijn er helemaal klaar voor."

Lees ook: