Gemeente Assen: 'Er is geld en ruimte voor jongereninitiatieven'

De jeugd klaagt al langer dat er weinig te doen is in de provinciehoofdstad. Een paar jaar geleden verdwenen er meerdere uitgaansgelegenheden in het centrum en jongeren missen een plek om samen te komen. In een korte tijd is hier gehoor aan gegeven. Zo is jongerencentrum El Padrino in Kloosterveen geopend, komt er een club in Pand 17 en bemoeit ook de gemeente Assen zich ermee.

Zo is er een werkgroep opgericht die gaat over de jongeren in Assen. De werkgroep bestaat uit bijna alle partijen die ook in de gemeenteraad zitten, behalve het CDA.

Voorzitter Dennis Klingenberg (D66): "We wilden graag weten wat er in Assen te doen was voor de jeugd. De werkgroep is opgericht om alles omtrent jongeren in kaart te brengen." Daarnaast wil de werkgroep dat jongeren graag meewerken en meehelpen om samen beleid te maken.

Klingenberg: "Wij willen samen met de jongeren om tafel zitten. Hoe zien zij Assen en wat kunnen wij als gemeente doen? Er is al een financiële pot om initiatieven van jongeren van de grond te krijgen. Er zijn dus al mogelijkheden voor de jeugd om een idee op te starten, maar dan moeten ze wel zelf aankloppen bij de gemeente."

Harriët van Es (PvdA) snapt dat de jongeren het vertrouwen in de gemeente verloren zijn. "Dit kwam er niet, dat kwam er niet. Wij willen met de werkgroep ervoor zorgen dat het vertrouwen terugkomt en dat de jeugd ook het vertrouwen krijgt. Want als er over jongeren wordt gesproken, gaat het altijd over vandalisme, hangjongeren en rellen. Het is niet goed of het deugd niet."

In de werkgroep jongeren zitten alle politieke partijen behalve het CDA. (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

Van Es is van mening dat het wel goedkomt. "Het overgrote deel wil gewoon graag samen zijn, Geef deze groep het voordeel van de twijfel. Ik ben al tien jaar bezig met dit onderwerp en al tien jaar lang krijgen we dezelfde antwoorden. Ik ben ervan overtuigd dat je ze een kans moet geven en dan komt het allemaal wel goed. Geef ze dat vertrouwen terug."

Wethouder Jan Broekema (SP) is onder andere verantwoordelijk voor jeugd. Jongeren en welzijn valt onder zijn portefeuille. Ook Broekema hoort uit verschillende wijken in Assen dat jongeren een plek missen om elkaar te ontmoeten. Een terechte opmerking, volgens hem, ook al is het nu wel ingewikkeld met de coronapandemie. Maar de gemeente wil jongeren wel de ruimte geven om zo'n plek te creëren.

Broekema: "We willen graag meedenken. Een goed voorbeeld hiervan is El Padrino. Wij hebben als gemeente meegedacht in de locatie, hoe ze met de buurt kunnen omgaan. We bieden ook geld en een locatie aan." Ruimte voor een kroeg of club faciliteren doet de gemeente niet, dat ligt bij de ondernemers in Assen. De wethouder wil wel meedenken om evenementen te organiseren.

Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken naar jongeren. De rekenkamer doet een onderzoek naar de behoefte bij de jeugd en of dit past bij het huidige beleid. Het andere onderzoek is in samenwerking met Vaart Welzijn. Zij doen onder andere een scholentour. Ze gaan bij alle scholen langs om met jongeren in gesprek te gaan. Wat zijn de thema's die leven, wat mist de jeugd in de stad? Op deze manier hopen ze ambassadeurs te krijgen die mee willen praten in de gemeente over wat voor hen belangrijk is.

De gemeente gaat hierop verschillende stappen ondernemen, vertelt Broekema. "Ik denk dat er al veel concreet gebeurt. Er zijn allerlei activiteiten in de wijken en we bieden ruimte aan verschillende activiteiten als daar behoefte aan is. Er is geld en ruimte voor initiatieven voor jongeren, als die zich bij ons melden met een idee. Het is maatwerk en dat maakt het soms ook lastig. Daar proberen wij de ruimte voor te bieden."

