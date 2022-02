Noordenvelders met overgewicht geholpen naar betere leefstijl

Zo krijgen zij hulp van een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut en buurtsportcoach. De GLI wordt vanuit Gezond in Drenthe aangeboden. Deelname wordt volledig gedekt vanuit de basisverzekering, waardoor iedereen met een verwijzing van de huisarts mee kan doen.

Focus op leefstijl

Marianne Smaling van Fysiotherapie Roden is een van de specialisten die bij het programma betrokken is. "Het accent ligt niet op gewicht of gewichtsverlies, maar het gaat om een gezonde leefstijl", zegt zij.

"We zijn al langer met zo'n soort programma bezig. Vanuit de huisartsen kwam namelijk de vraag of we iets voor mensen met een ongezonde leefstijl konden beteken. Uiteindelijk zijn we bij Gezond in Drenthe uitgekomen. Zij faciliteren een team, waarmee het eerste half jaar vooral aan beweging gewerkt wordt."

Traject van twee jaar

Het programma behelst een traject van twee jaar. "Daar moeten deelnemers zich echt voor inzetten", benadrukt Smaling.

"We zijn nu al met een groep gestart in Roden en beginnen dit voorjaar met een groep in Norg. We willen niet te grote groepen, zodat het programma voor iedereen behapbaar blijft."

'Je doet het niet alleen'

Wethouder Jeroen Westendorp is blij met het programma. "Soms zorgen gebeurtenissen of andere problemen dat je ongezonder gaat leven. Bijvoorbeeld zorgen over geld, problemen op werk of zorgen over je gezin, familie of vrienden. Het is dan moeilijk om gezond te leven, of om deze problemen op te lossen. Met GLI hoef je dit niet alleen te doen."