Boete voor man uit Havelte die voetgangster (87) doodreed

Een 29-jarige man uit Havelte moet een boete van 1000 euro betalen, omdat hij in januari vorig jaar te hard reed bij een voetgangersoversteekplaats in Wolvega en een bejaarde voetgangster aanreed. De 87-jarige vrouw, die met haar rollator overstak, werd een paar meter door de auto meegesleurd en overleed ter plekke.

Het Openbaar Ministerie had 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar geëist tegen de man. Volgens de officier reed hij 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend'. Zo zou hij volgens haar 75 kilometer per uur hebben gereden. Dat concludeerde de politie uit onderzoek op de plek van het ongeval. De politie bootste de situatie met een andere auto na en deed remproeven.

Ook lette de man uit Havelte volgens de aanklaagster niet goed op bij de slecht verlichte oversteekplaats aan de Steenwijkerweg. Hij had de voetgangster voor moeten laten gaan.

Rechtbank kritisch over politieonderzoek

De rechtbank is het niet eens met de officier en is kritisch op het politieonderzoek. De politie deed de remproeven na het ongeluk op een droog wegdek, terwijl de straat op de avond van de aanrijding een beetje nat was. Ook wijzen bepaalde remsporen van de auto van de man uit Havelte er volgens de rechtbank op dat hij een uitwijkmanoeuvre heeft gemaakt. De conclusie van de politie dat de bestuurder zeker 75 kilometer per uur heeft gereden klopt volgens de rechtbank dan ook niet.

De man heeft zelf verklaard dat hij hooguit 60 reed. Dat is ook 10 kilometer per uur te hard, maar veel minder hard dan waar de politie en het Openbaar Ministerie vanuit gingen.

'Gevaar op de weg'

Dat de man de voetgangster voor had moeten laten gaan, klopt volgens de rechtbank ook niet. De oversteekplaats was geen zebrapad. De vrouw liep, ondanks haar rollator, vlot en droeg donkere kleding. Ook was de oversteek niet goed verlicht, waardoor de man haar slecht kon zien aankomen. De rechtbank gaat er vanuit dat hij de bejaarde vrouw pas op het allerlaatste moment zag.

Wél had hij zijn snelheid moeten aanpassen, vindt de rechtbank. De man kende de verkeerssituatie en had er daarom rekening mee moeten houden dat er iemand kon oversteken. Doordat hij te hard heeft gereden, heeft hij gevaar op de weg veroorzaakt. Als gevolg daarvan is de bejaarde vrouw overleden.