Hoogeveensche Kuiertocht wederom uitgesteld

Dat laat de organisatie op Facebook weten. "Kuiervrienden, ons geduld wordt flink op de proef gesteld, maar we gaan kuieren! We moeten nógmaals uitstellen, maar op zaterdag 5 maart om 19.00 uur gaat het echt gebeuren! Het wordt de ultieme 'after after christmas-editie' en het éérste grote evenement in ons mooie Hoogeveen na al die tijd."

De tocht stond in eerste instantie 29 december vorig jaar op de planning. Vanwege de coronamaatregelen kon het niet doorgaan. Gekochte kaarten blijven geldig. Jaarlijks doen er zo'n 2.500 lopers mee.

Cascaderun

Gisteren werd bekend dat ook de Cascaderun vanwege de coronapandemie is uitgesteld. Dat hardloopevenement wordt normaal gesproken in april gehouden, maar is nu verplaatst naar juni.

