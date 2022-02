Groengasinstallatie GZI Next aangepast om geuroverlast in te dammen

Sfeerimpressie van de toekomstige groen gasinstallatie op het terrein van GZI Next (Rechten: GZI Next)

Afgelopen najaar trokken Shell, Engie en de overheid langs de drie dorpen om tekst en uitleg te geven over de nieuwe invulling van het voormalige terrein van de inmiddels gesloopte gaszuiveringsinstallatie langs de N862. Naast een al gerealiseerd zonnepark maken ook de bouw van een waterstoffabriek en een groengasinstallatie deel uit van de plannen.

Tijdens de informatieavonden werd duidelijk dat de vrees voor stank van het laatstgenoemde onderdeel de meeste zorgen baarde.

In Barger-Oosterveld drong het dorpsbestuur daarom aan op een nulmeting. Het biedt een middel op basis waarvan omwonenden aan de bel kunnen trekken, was het achterliggende idee.

Lastig

Inmiddels wordt samen met Engie gekeken naar deze mogelijkheid, maar simpel is het niet, weet bestuurslid Erwin Schürmann van Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld. "Het is buitengewoon lastig om geur te meten." Ammoniak en H2S (gas met typische geur van rotte eieren) vallen vrij makkelijk te onderscheiden.

Buiten dergelijke duidelijke voorbeelden is geur een vrij persoonlijke aangelegenheid. Waar het voor de een stinkt, waait het letterlijk en figuurlijk aan een ander voorbij. "Bovendien komt de installatie tussen andere industrie te staan", aldus Schürmann. "De koppeling tussen de mogelijke overlast en de locatie moet daarom glashelder te onderscheiden zijn."

"Of de meting er gaat komen hangt af van de vraag of deze technisch uitvoerbaar is", zegt Schürmann. "Mocht het antwoord nee zijn, moet er gekeken worden naar wat wel kan."

Luchtwassers

Lianne Roza van Engie laat weten dat de installatie na overleg met omwonenden is aangepast. "We gaan over op het plaatsen van chemische luchtwassers, waarin alle geurtjes worden opgevangen en gezuiverd", vertelt Roza. "Daarnaast komt er een extra schoorsteen die de gezuiverde lucht op hoogte vermengd met normale lucht."

De stankoverlast moet daarmee in feite in de kiem zijn gesmoord, aldus Roza. "Dankzij deze toepassingen komen we ver uit beneden alle toegestane waarden."

Goede buur

Roza beaamt de moeilijkheid rondom het vaststellen van stank, zoals Schürmann al aangaf. Engie is daarom momenteel in gesprek met de dorpen over diverse maatregelen. Het instellen van een klankbordgroep of een geurprotocol waarbij klachten stante pede kunnen worden aangepakt. "We voeren goed overleg met alle dorpsbesturen. Wij willen een goede buur zijn."