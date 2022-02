Woonvisie gemeente Emmen: zelfbewoningsplicht en meer koop- en huurwoningen

Een groei van de woningvoorraad met bijna 4.000 woningen. Een zelfbewoningsplicht om starters te helpen. Het renoveren van of vervangen door nieuwbouw van 2.500 sociale huurwoningen. In een notendop zijn dat de belangrijkste speerpunten die in de nieuwe concept-woonvisie van de gemeente Emmen staan.

In de woonvisie zet de gemeente Emmen de koers uit voor het wonen voor de komende jaren. De accenten worden gelegd op een grotere diversiteit aan woningen in wijken en dorpen, het aanpakken van oudere woonbuurten en meer levensloopbestendige huizen.

Het is verder de ambitie om de woningvoorraad in de gemeente (momenteel bijna 50.000 woningen) te laten groeien met 3.980 woningen tot aan 2030. De gemeente baseert zich daarbij op de verwachte groei in het aantal huishoudens.

Slag slaan

Het gaat niet alleen om gloednieuwe huizen die overal als paddenstoelen uit de grond schieten. De gemeente denkt ook een slag te kunnen slaan met renovatie, transformatie van bedrijfspanden naar woningen, ruimte voor flexibele of tijdelijke woningen en sloop in combinatie met vervangende nieuwbouw.

Vorig jaar hamerden een grote groep politieke partijen (D66, GroenLinks, Wakker Emmen, SP en Vitaal Emmen) op het invoeren van een zelfbewoningsplicht. De fracties dienden vorig jaar een motie in. Op op manier wilden zij een signaal af te geven dat het opkopen van huizen door investeerders geen plek heeft in de gemeente Emmen.

Opkoopbescherming

Dat signaal heeft een plek gevonden in de woonvisie. Het idee is om een zelfbewoningsplicht in te voeren voor woningen onder de gemiddelde prijs van een koopwoning. Tegelijkertijd loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor het bouwen van sociale koopwoningen voor starters.

Tot slot is het de bedoeling dat er meer sociale huurwoningen (700) en particuliere huurwoningen (200, tot maximaal 1.000 euro maandhuur) bij moeten komen. Gespikkeld woningbezit moet worden teruggedrongen. Dat kan door verkochte huurwoningen terug te kopen of door een enkele sociale huurwoning te midden van een rij koopwoningen van de hand te doen.

Sloop en renovatie

Met de woningbouwcorporaties is afgesproken dat voor 2030 er 2.500 sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw (1.000) of anders gerenoveerd of verduurzaamd worden (1.500).

Het concept wordt op 14 februari besproken tijdens de commissievergadering van de gemeente Emmen. Fracties kunnen dan aangeven of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn.