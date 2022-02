Politiek klaar met lapwerk bij aanpak overlast veiligelanders in OV

Een meerderheid in Provinciale Staten van VVD, PvdA, GroenLinks, Christenunie, CDA en PVV roept gedeputeerde Nelleke Vedelaar in een motie op in Den Haag aan te dringen op een permanente oplossing van de problemen met de groep asielzoekers.

Maak pilots permanent

VVD'er Karin Zwaan benadrukt dat er nog steeds onveilige situaties in de treinen en bussen zijn. Voor verbetering van de situatie denkt zij aan de pilots die nu lopen. "Dus maak de asielpendelbus permanent, doe hetzelfde met het verbeterde toezicht in Ter Apel en zet een boa op lijn 73 in de avonduren", oppert Zwaan.

Ze vervolgt: "En lever daar permanente financiering voor. En misschien zit er ook een oplossing in het verminderen van het aantal reisbewegingen dat asielzoekers moeten maken tussen Ter Apel, Emmen en Zwolle."

Het probleem speelt al jaren. Een groep asielzoekers uit zogeheten 'veilige landen' die weinig kans maken op een verblijfstatus in ons land veroorzaakt problemen in de Arriva-treinen van Emmen naar Zwolle. Hetzelfde gebeurt op de Qbuzz-lijnen 72 en 73 naar Ter Apel. Ook in het stationsgebied van Emmen en in de speciale pendelbus Emmen-Ter Apel is regelmatig overlast.

'Ophouden met jojobeleid'

Steeds weer zijn maatregelen tijdelijk van aard. Zo komen er meer toezichthouders en boa's als de overlast toeneemt. Neemt die weer wat af of is het tijdelijke budget op, dan wordt weer afgeschaald. Hetzelfde gebeurde bij de speciale asielpendelbus tussen Emmen en Ter Apel. Reed die eerst bijna de hele dag, daarna een tijd bijna niet en nu wel weer de hele dag.

Medewerkers van Arriva en Qbuzz trekken aan de bel als de incidenten weer toenemen. Steeds is er opnieuw overleg tussen provincies, het Rijk, gemeenten, politie, vervoerders en vakbonden nodig om weer nieuwe tijdelijke maatregelen te nemen of tijdelijk financiering te vinden. VVD-Statenlid Zwaan: "Dit jojobeleid moet ophouden. Het OV-personeel moet duidelijkheid en perspectief over hun veiligheid krijgen."

Reisbewegingen verminderen

Zwaan: "Veel asielzoekers moeten heen en weer naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zwolle voor het doen van noodzakelijke en verplichte handelingen voor hun verblijf in Nederland, terwijl het azc en het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. We willen niet de IND naar Ter Apel verplaatsen, maar de staatssecretaris moet onderzoeken of een deel van het werk van de IND, de sociale advocatuur, Vluchtelingenwerk en politie in Ter Apel kan gebeuren. Dan kun je misschien het aantal reisbewegingen verminderen."

Zwaan beseft dat een flink deel van de asielzoekers dat naar Zwolle moet geen veiligelander is. En dat de veiligelanders ook reizen zonder dat ze naar de IND in de Overijsselse hoofdstad moeten.

JA21 en PVV: 'Pak probleem bij de bron aan'

JA21-fractievoorzitter Thomas Blinde wil ook dat er een structurele oplossing komt, maar die zit wat hem betreft in een ander asielbeleid. "Veiligelanders kennen onze procedures die ze jarenlang weten te rekken. Dit zijn geen vluchtelingen, maar emigranten. Denemarken heeft een beleid van uitzetten zonder lange procedure en sindsdien komen daar nauwelijks veiligelanders binnen. Bij de bron aanpakken dus. Met deze motie plak je pleisters. Zet twee zinnen over het asielbeleid in de motie en wij tekenen mee."

PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten zit er net zo in als JA21, maar tekent wel mee. "Er is een acuut veiligheidsprobleem op te lossen en als eerst het beleid op de schop moet zijn we weer jaren verder", zegt hij.

Statenleden Karin Zwaan en Eline Vedder (CDA) sneren vervolgens naar JA21. "Denkt JA21 nou echt dat Provinciale Staten van Drenthe het landelijk asielbeleid gaan veranderen?", antwoorden zij. Ook gedeputeerde Nelleke Vederlaar mengt zich in de discussie: "Ik heb binnenkort een gesprek met de staatsecretaris en ik denk niet dat als ik over het wijzigen van het asielbeleid ga beginnen, dat er iets zal veranderen."

Asielpendelbus Zwolle-Ter Apel opgeheven

De eind vorig jaar ingevoerde rechtstreekse asielpendelbus tussen Zwolle en Ter Apel, zodat het hele OV wordt overgeslagen, is gisteren stopgezet. Er zaten maar drie tot zeven reizigers per dag in. Arriva had al eerder forse kritiek op die bus. Hij reed maar drie keer per dag, en alleen heen van Zwolle naar Ter Apel en op het station van Zwolle was geen duidelijke verwijzing of begeleiding naar de bus.

NS en Arriva snappen niet waarom de overheid de bus heeft opgeheven zonder eerst naar andere maatregelen te zoeken.

Meer hierover lees je bij RTV Oost of bekijk de video hieronder.

