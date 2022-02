Gemeenten zoeken stembureauleden: 'Je hoeft niet naar Ziggo Dome'

Alleen al in de gemeente Westerveld hebben ze voor de 17 stembureaus die op woensdag 16 maart open zijn zo'n 150 mensen nodig. Maar omdat je dit jaar vanwege de coronapandemie ook op maandag en dinsdag mag stemmen, heeft de gemeente volgens burgemeester Rikus Jager in totaal zo'n 200 mensen nodig.

Extra stemdagen, extra mensen

En het vinden van personeel gaat de laatste tijd wat moeilijker, erkent de burgemeester: "Mensen zijn kennelijk, ook doordat men weinig onder elkaar is en steeds meer afstand moet houden, minder bereid om op een stembureau te zitten dan voor die tijd het geval was."

De gemeenteraadsverkiezingen noemt Jager een klein feestje waar hij naar uitkijkt. Hij is zelf vroeger ook vrijwilliger geweest op een stembureau en kan het niet laten om te benadrukken hoeveel plezier hij daaraan beleefde. "Het is echt de dag van je leven. Je kunt er echt een leuke dag van maken met elkaar."

Reserves

Naast de reguliere bezetting voor de stembureaus, hebben gemeenten ook reserves nodig. Want bij elk coronakuchje moet een vrijwilliger thuisblijven en vervangen worden. In Westerveld werven ze actief. "Maar ik vermoed ook dat mensen aarzelen om zich digitaal te melden. In andere periodes was het zo dat mensen elkaar opzochten van: 'Joh, we hebben nog twee mensen nodig, is dat niet wat voor jou?' Dat ging van mond tot mond, dat bevordert wel", vertelt Jager.

Volgens de burgemeester geeft het juist in deze coronatijd ook een mogelijkheid aan mensen om er even uit te zijn: "Je kunt dan ook echt even onder de mensen zijn, omdat de stemmers met inachtneming van de afstand binnenkomen. En zo kun je juist veel mensen zien."

Stembureauvirus

In de gemeente Tynaarlo raakte Frits Colenbrander tijdens de vorige verkiezingen besmet met het stembureauvirus. "Ik mocht in het mooie dorpje Yde aanwezig zijn. En ik was onder de indruk van de geoliede machine, hoe snel en perfect alles geregeld was", blikt de vrijwilliger terug op zijn eerste keer in het stembureau.

Ook in zijn gemeente zoeken ze nog naar nieuwe stembureauleden, zo'n 25 nog. Zowel naar voorzitters als leden die de stemmen willen tellen. "Er vergrijzen mensen, dus die stoppen. We hebben te maken met corona, dus mensen willen niet. En we hebben nu dus meerdere dagen, dus meer vrijwilligers nodig", verklaart Colenbrander het tekort.

'Pak jongeren bij de lurven'

Colenbrander doet ook een oproep aan meer jongeren om zich te melden als vrijwilliger. "Het is bij hen misschien ook een beetje onbekend. Maar het is echt een mooie ervaring. Je hoeft er niet voor naar de Ziggo Dome toe, het gebeurt gewoon in je eigen gemeente", vertelt de enthousiaste vrijwilliger.

Volgens hem is het voor nieuwe vrijwilligers niet zo ingewikkeld om zich te melden. "Je moet minstens 18 jaar zijn en meldt je bij de gemeente Tynaarlo, die leggen precies uit wat je moet doen. Je krijgt ook scholing, dus je wordt niet zomaar in het diepe gegooid. En je krijgt er nog voor betaald ook."

"Ik hoop ook dat opa's en oma's, vaders en moeders hun kinderen of kleinkinderen bij de lurven pakken en zeggen: 'Doe eens iets nuttigs en ga dat doen'", besluit Colenbrander.