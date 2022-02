Djammen: de langverwachte plaat van Vayndog is eindelijk binnen

"De opnames hebben we al lange tijd geleden afgerond en die heb ik toen naar de perserijen gestuurd. De cd's kwamen heel snel terug, alleen de vinylperserijen kampen met een grondstoffentekort. Dat heeft tot gevolg dat het werk zich opstapelt. En ja, dan moet ook Vayndog geduld hebben. Dat vreet energie op de een of andere manier." Maar het wachten werd beloond met een mooie en unieke oplage van zijn album.

Nieuwe album

Na bijna een jaar wachten is met de komst van het vinyl de releasedatum in zicht gekomen. Het album volgt het in 2018 verschenen album Zadar op. Ook dit album is een mix van country, blues en rock met de klankkleur die doet denken aan de jaren zestig en zeventig. "Het is elektrische muziek", legt Richard uit. "Ja, er staan ook wel akoestische nummers op, maar die zijn altijd aangekleed met elektrische bas en drums, soms een beetje toetspartijen en af en toe de saxofoon."

De zanger woont zelf in Stadskanaal, maar de grote man achter de schermen is een echte Drent. Hij spart veel en vaak met zijn vriend en medemuzikant André van der Werf uit Schoonoord. "André schrijft niet mee aan de liedjes, maar hij zegt wel: goh, er mist iets" , vertelt hij. "Andersom komt het ook voor", voegt Richard glimlachend toe. Naast dat Van der Werf Vayndog helpt met het creatieve proces, speelt hij ook basgitaar tijdens opnamen van de band. Richard heeft het dan ook over 'de tweede grote man van Vayndog.'

Inspiratie

De teksten zijn een belangrijk onderdeel van de nummers voor de zanger. De thema's gaan alle kanten op en Richard laat zich dan ook gemakkelijk inspireren. "Met name uit de dingen die ik lees. Ik lees vrij veel boeken over van alles en nog wat. Er kan soms een zinnetje in een boek staan, waarvan ik denk: hé, daar kan ik wat mee. Als het eerste vlammetje er maar is, of hoe noem je dat? Als de spark er is, dan kan ik vrij snel geïnspireerd raken. Ook door wat iemand tegen mij zegt, of wat ik op het journaal hoor. Eén zinnetje kan genoeg zijn", besluit hij. Zijn nieuwe album staat weer vol met kleine verhaaltjes over allerlei zaken.

Zijn nieuwste werk, Chubby Lynn versus Hare and Hounds, komt na bijna een jaar wachten uit op 18 februari. De platen zijn vanaf die datum te koop bij platenzaken in Assen, Groningen en Hoogezand.

