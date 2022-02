Frauduleuze Gieterveense zakenvrouw in verband gebracht met dood voormalig geheim agent

In de podcastserie 'De zwarte dag van Hans' doet de krant samen met voormalig recherchechef Klaas Langendoen onderzoek naar de dood van de voormalig geheim agent.

Dood in bad

Op 5 februari vorig jaar trof de politie het lichaam van de 69-jarige Hans van de Ven aan. De oud-medewerker van de geheime dienst lag dood in bad en in zijn huis in Amstelveen was de op dat moment voortvluchtige Annique B. aanwezig, die werd gezocht wegens oplichtingspraktijken. De politie startte een onderzoek, maar de schouwarts concludeerde dat de voormalig geheim agent een natuurlijke dood was gestorven.

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie het lichaam van Van de Ven opgegraven en wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar de dood van de oud-MIVD'er.

Twee jaar de cel in

De Gieterveense B. zit inmiddels in de gevangenis voor faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en verduistering. In juli vorig jaar kreeg zij te horen dat ze twee jaar de cel in moet.

De vrouw werd eind 2016 al opgepakt voor de gepleegde feiten, maar verdween en bleef voor justitie buiten beeld. Uiteindelijk werd ze aangehouden bij het levenloze lichaam van de voormalig geheim agent. Volgens de podcastmakers van het AD verbleef de zakenvrouw de hele tijd bij Van de Ven thuis.

In 2018 is de vrouw in België al eens veroordeeld voor fraude. Ze handelde in de fraudezaken samen met een 73-jarige oud-notaris uit Emmen.

Het OM wil niet bevestigen of de vrouw in beeld is rondom het onderzoek naar de dood van oud-MIVD'er Van de Ven.

