Oranjefan uit Roden geniet van tv-herhalingen koninklijk huwelijk

Het moment wordt dezer dagen vaak herhaald en dat is echt genieten voor de 81-jarige oranjefan. "De tangomuziek van Carel Kraayenhof was prachtig. Maar de preek vond ik ook heel mooi. En dat ze elkaar het ja-woord gaven. Het was ook heel mooi weer", glundert ze als ze erover vertelt.

'Leuk om het toch te vieren'

Helaas was ze er die dag zelf niet bij, maar ze was wel aanwezig bij de huldiging van Willem-Alexander als koning. "Dat was een heel bijzondere dag. Vanuit Drenthe mochten er dertig mensen naartoe. We werden gescreend en werden een week van tevoren ontvangen door de toenmalige Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. In Assen stond een bus te wachten die ons er naar toe bracht. Onderweg kregen we nog een oranjegebakje. We kregen onze plek toegewezen. Prachtige dienst gehad. Dat vergeet ik nooit weer."

Hoewel je een porseleinen huwelijk meestal niet viert, vindt ze het wel fijn dat dit met herhalingen op televisie toch een beetje gebeurt. "Met corona is het leuk dat men toch iets kan vieren", aldus Kluitenberg.