Omwonenden roekenkolonie in Asser wijk Marsdijk verbaasd over verdwenen nesten

Buurtbewoners rond de hoofdkolonie van de roeken zijn bang dat zij hiervan de dupe worden, en nog zeker een jaar langer hinder zullen hebben.

"Dit is heel wel bijzonder", zegt omwonende Onno Oostland, als hij hoort van de illegaal verwijderde nesten. "Ik heb nooit iets van de verdwenen nesten gemerkt, heb ook niemand gezien of gehoord. Het moet dan toch 's nachts gebeurd zijn. Want overdag zie je zoiets, want we zitten er pal tegenover. Maar hoe dat gedaan is? Ik heb geen idee. Al die nesten krijg je volgens mij niet zomaar uit de boomtoppen. Maar ik zie inderdaad geen nesten meer. Of het echt 74 zijn geweest vraag ik me af."

Eindelijk eens actie

Oostland is één van de klagende buurtbewoners, die al enkele jaren hinder heeft van de beschermde vogel. En die overlast neemt elk jaar toe. Oostland schreef daarom vorig voorjaar een brandbrief naar het stadhuis, omdat hij eindelijk eens maatregelen wilde zien. Hij woont tegenover een kolonie roeken, die zich vooral in de eiken rond kinderboerderij De Beekdalhoeve ophoudt. De roekenkolonie gebruikt deze plek al langer dan drie jaar als vaste broedplaats en daarom is er sprake van een hoofdkolonie.

Maar het probleem is dat deze hoofdkolonie zich steeds verder verspreidt in de buurt, waardoor ook een subkolonie is ontstaan in de bomen aan de Tarwehullen. Huizen rond basisschool De Heksenketel ervaren ook een hoop hinder. Bewoners worden 's morgens in alle vroegte uit hun slaap gekrijsd en vooral in het broedseizoen klinkt er al vroeg 'een geschreeuw van jewelste'. Verder hebben ze last van vogelstront. Oostland, en ook andere wijkbewoners, kunnen er niet langer tegen en wilden vorig jaar dat de gemeente actie zou ondernemen.

Roekenbeheerplan

Dat was bijna zover, nadat de gemeente maandenlang had gewerkt aan een roekenbeheerplan. Dat duurde lang, omdat de gemeente met allerlei wettelijke regels te maken heeft vanuit de natuurbeschermingswet. Zonder provinciale toestemming roeken verjagen met bijvoorbeeld knallen of glimmende slierten, en hun nesten onklaar maken om zo hun favoriete broed- en slaapplek te verstoren, mag wettelijk niet.

Over het plan was in december nog een digitale bewonersbijeenkomst. Daar kregen ze uitleg over een pakket aan maatregelen, die de hinder moest terugdringen. Zo zou de hoofdkolonie in Marsdijk een stuk kleiner worden door nesten weg te halen, terwijl de subkolonie aan de Tarwehullen en Gersthullen door de gemeente verwijderd zou worden. De nestbomen worden dan ongeschikt gemaakt door bepaalde takken, zogeheten drietanden, uit de bomen te zaken. Komen er toch nesten, dan worden die weggehaald. Ondertussen zou de gemeente in Assen kijken naar andere uitbreidingslocaties voor roeken, die verder weg liggen van woningen.

Weing vertrouwen

Erg veel vertrouwen in het plan hadden de klagende Marsdijkers overigens niet. Ze willen het liefst af van de hoofdkolonie. "Het welzijn van de vogel gaat kennelijk boven dat van de bewoners, zo voelden we dat in elk geval. Die hele roekenkolonie moet hier weg, die hoort gewoon niet in een woonbuurt. Die zou verplaatst moeten worden, naar ergens buiten Assen, ver weg van huizen. Dat doen ze ook in andere gemeenten. Maar zover wilde Assen niet gaan", aldus Oostland.

verhaal gaat verder onder de foto

Het roekenbeheerplan, waarmee Assen de overlast wilde bestrijden, kan grotendeels niet doorgaan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Verder van huis

Maar door de illegale actie, waarbij 74 nesten weggehaald zijn, zijn de Marsdijkers weer verder van huis. Sommige maatregelen kunnen nu niet doorgaan. Gevolg is dat een deel van de hoofdkolonie nu niet verwijderd kan worden. Nesten ouder dan een jaar moeten namelijk onaangeroerd blijven. En dat geldt ook voor nesten uit de subkolonie aan de Tarwehullen.

Assen krijgt hiervoor geen ontheffing van de provincie, nu de hoofdkolonie in Marsdijk is aangetast. De provincie moet toezien op naleving van de wet natuurbescherming, omdat de roek een beschermde vogel is. Alleen het zagen van takken mag, om nestbomen ongeschikt te maken, en het weghalen van nestbeginsels van minder dan een jaar.

De provincie wil eerst weten wat de gevolgen zijn van de verdwenen nesten voor de roekenkolonie in Marsdijk, voordat er ook elders nesten verwijderd mogen worden. De vogels met glinsterende dingen verstoren of met lawaai verjagen mag ook niet meer. "Deze illegale actie heeft dus consequenties voor alle buurtbewoners die juist liever hadden gezien dat de overlast aangepakt zou worden", zegt wethouder Bob Bergsma.

'Degene schiet zichzelf en ons in de voet'

Ook een andere bewoner reageert teleurgesteld. "Degene die de nesten stiekem heeft weggehaald, vermoedelijk omdat-ie er zat van was, die schiet hiermee niet alleen zichzelf, maar ons allemaal in de voet. Nu kan er voorlopig heel weinig gebeuren tegen de overlast. En de roeken zitten er al wel weer met een grote groep. Ik ben bang dat we zo weer een jaar langer met dit probleem zitten."

Klager Onno Oostland vreest ook het ergste. Hij heeft de lawaaiige roeken ook allang weer gespot. Want al zijn alle nesten weg, het is volgens hem al een tijdje weer een komen en gaan van roeken in de bomen voor zijn huis.

Hoop op actie gemeente

"Ik vond het vorig jaar al vreselijk lang duren voordat de gemeente reageerde op alle klachten. Eind vorig jaar kwamen ze dan eindelijk met een roekenbeheerplan met uitvoeringsvoorstellen. Daar zouden we nog verder over praten, en de gemeente zou bewoners in een werkgroep zetten. Maar helaas bleef het daarna weer stil en nu ineens dit. Ik ben bang dat dit weer heel lang gaat duren en ondertussen zit ik nog steeds met overlast."

Oostland en andere bewoners hopen snel van de gemeente te horen hoe die nu verder met het actieplan omgaat. "Het is alweer februari, en voordat je het weet is het maart en dus broedseizoen. Die takken, waar ze graag op broeden, moeten er nog uit. En ook beginnende nesten willen ze weghalen. Die zijn er zo weer. De gemeente zal toch snel in actie moeten komen."

Aan de Tarwehullen in Marsdijk wilde Assen een subkolonie van roeken opdoeken, maar oudere nesten mogen niet weg (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: