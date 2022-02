Magista-pand Roden blijkt thuis voor vleermuizen: sloop uitgesteld

De sloop van het Magista-pand in Roden laat nog even op zich wachten. Uit onderzoek is gebleken dat momenteel vleermuizen hun intrek hebben genomen in het verpauperde gebouw.

In lijn met de flora- en faunawet is daarom de sloop uitgesteld. Dat is een doorn in het oog van de gemeente Noordenveld, laat wethouder Henk Kosters hopen. Hij hoopte dat de sloop op korte termijn zou kunnen plaatsvinden, maar informeerde de raad vanavond dat de sloop eerst wordt uitgesteld.

Magista was gespecialiseerd in archief- en magazijninrichting. De fabriek ging in 2007 failliet. Vier jaar geleden woedde er een brand, waarmee de aanblik van het deels verwoeste gebouw aan het Oosteinde in Roden er niet fraaier op is geworden.

