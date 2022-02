Opnieuw corona-uitbraak in gevangenis Ter Apel

Er is opnieuw een corona-uitbraak in de Penitentiaire Inrichting (PI) van Ter Apel. Tientallen gedetineerden zijn besmet en de helft van de gevangenen moet in quarantaine.

Het gaat om ongeveer tweehonderd gedetineerden die nu bijna 24 uur per dag in hun cel moeten blijven. Het reguliere dagprogramma mogen ze niet volgen. Wel wordt er in kleine groepjes gelucht. "Luchten is een grondrecht en daar gaan we niet aan tornen", vertelt woordvoerder René Hut van de PI aan RTV Noord.

Drie van de zes afdelingen in PI Ter Apel moeten in quarantaine voor minimaal vijf dagen. "Op de vijfde dag ondergaan de gedetineerden een PCR-test. Afhankelijk van de resultaten hiervan worden verdere stappen gezet", laat Hut weten.

Op dit moment zijn in ieder geval 37 gedetineerden besmet, waarvan 33 op één afdeling. Op de andere twee afdelingen moeten nog alle gedetineerden worden getest. Het is niet bekend of gevangenen verplaatst worden naar de PI in Veenhuizen, zoals dat wel gebeurde tijdens de vorige uitbraak in de PI.

Een jaar geleden ook grote corona-uitbraak

Het is niet voor het eerst dat de gevangenis van Ter Apel te maken krijgt met een corona-uitbraak. In januari 2021 was er ook een grote uitbraak. Nadat personeel aan de bel trok besloot het gevangenisbestuur om iedereen op cel te houden.

Luchten mocht toen ook niet. Het zorgde voor heel wat beroering bij familieleden, advocaten en Tweede Kamerleden. Volgens advocaat Hettie Cremers ging het verbod op luchten in tegen internationale regelgeving. Uiteindelijk bleek een derde van de gevangenen besmet.

Ook in de gevangenis in Veenhuizen is vorig jaar een corona-uitbraak geweest. Toen waren in totaal 23 gevangen van de open afdeling van de gevangenis besmet met het coronavirus.

Omicron

Sinds de uitbraak van een jaar geleden, werkt de PI in Ter Apel met zogenaamde compartimentering. Dat houdt in dat gevangenen van verschillende afdelingen niet met elkaar in contact komen.

Hoe er dan toch in korte tijd zoveel besmettingen kunnen zijn op verschillende afdelingen, is volgens Hut een raadsel. "Maar het heeft zeer vermoedelijk te maken met de omicronvariant van het virus", zegt hij.

Gedetineerden zonder Nederlandse nationaliteit

In de bajes van Ter Apel verblijven gedetineerden zonder Nederlandse nationaliteit. Ze moeten hier (deels) hun straf uitzitten en worden in principe na de straf teruggestuurd naar het land van herkomst. Er verblijven op dit moment ruim vierhonderd gedetineerden.

Volgens Hut hebben de huidige besmette gedetineerden hooguit milde klachten.

