Trainer Bouman en DOS'46 uit elkaar; Van Gunst maakt seizoen af

Het bestuur van DOS'46 en hoofdcoach Edwin Bouman hebben gezamenlijk besloten per direct de samenwerking te beëindigen. Zowel het bestuur als Bouman stelt vast dat er momenteel onvoldoende basis is om het seizoen op de gewenste wijze samen af te maken.

De club heeft Herman van Gunst bereid gevonden om tot einde seizoen de rol van hoofdcoach op zich te nemen.

Bouman was bezig aan zijn tweede seizoen in Nijeveense dienst. In zijn eerste seizoen reikte hij met DOS'46 1 tot de play-offs van de Korfbal League. Een kleine maand geleden besloot het bestuur van DOS'46 om het lopende contract met Bouman niet te verlengen. Op dat moment hadden beide partijen er vertrouwen in dat spelers en staf het seizoen op de best mogelijke manier zouden afronden. In de afgelopen weken is echter duidelijk geworden dat er onvoldoende basis is om op een goede manier verder te gaan, waarna beide partijen tot de conclusie zijn gekomen dat het beter is om direct een punt achter de samenwerking te zetten.

'Als ik een stap opzij moet doen, dan doe ik dat voor de club'

Harmen Tjeerdsma, bestuurslid Topkorfbal. "Als bestuur betreuren we dit besluit, te meer omdat Edwin zich van begin af aan voor de volle honderd procent heeft ingezet voor onze vereniging. Hij trad aan in een voor ons turbulente periode en heeft een belangrijke stap gezet in de wederopbouw van de selectie. Daar zijn we hem dankbaar voor en daar verdient hij ook de credits voor. Op dit moment is echter de conclusie dat hij niet langer de persoon is om deze groep naar beter spel en betere resultaten te leiden en dus is nu afscheid van elkaar nemen het beste besluit."

Edwin Bouman: "Het is natuurlijk spijtig dat dit zo ver heeft moeten komen, maar op dit moment staat het belang van de club voorop. Als ik daarvoor een stap opzij moet doen, dan doe ik dat graag."

Herman van Gunst

Het bestuur van DOS'46 is blij dat het op deze korte termijn Herman van Gunst bereid heeft gevonden om als hoofdcoach het seizoen af te maken. Van Gunst begint hiermee aan zijn vijfde periode als hoofdtrainer van DOS'46, waarmee hij in 2006 de Korfbal League won. De clubman kent sowieso het klappen van de zweep in het topkorfbal, zo werkte hij in zijn rijke trainerscarrière onder andere ook bij Blauw-Wit (A) en Dalto/Klaverblad Verzekeringen.

Over de invulling van het trainerschap met ingang van komend seizoen is de Technische Commissie van DOS'46 in gesprek met enkele kandidaten. Communicatie hierover zal later volgen.

Zaterdag uit naar TOP: Wordt het kampioens- of degradatiepoule?

DOS'46 speelt zaterdagavond in Sassenheim de uitwedstrijd tegen TOP/LITTA. DOS'46 moet in dit laatste duel van de eerste fase minimaal een punt pakken om als derde te kunnen eindigen en zo de kampioenspoule te bereiken. Daarbij zijn de roodzwarten nog afhankelijk van het resultaat van concurrent GG/IJskoud de Beste tegen koploper PKC/Vertom.